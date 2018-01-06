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政院：維護勞工權益 盼理性討論勞基法

發稿時間：2018/01/06 20:52

最新更新：2018/01/06 21:36

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時代力量籍立法委員黃國昌等人在總統府前禁食抗議勞動基準法修法逾24小時，行政院政務委員兼發言人徐國勇表示，政院維護勞工權益與安全的決心不變，期盼時力立委保重身體並回到議場。（中央社檔案照片）時代力量籍立法委員黃國昌等人在總統府前禁食抗議勞動基準法修法逾24小時，行政院政務委員兼發言人徐國勇表示，政院維護勞工權益與安全的決心不變，期盼時力立委保重身體並回到議場。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩、劉麗榮台北6日電）時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，行政院政務委員兼發言人徐國勇晚間表示，政院維護勞工權益與安全的決心不變，期盼時力立委保重身體並回到議場，用理性討論化解誤解。

時代力量籍立法委員黃國昌等人在總統府前禁食抗議勞動基準法修法逾24小時，呼籲總統府退回勞基法，聆聽勞工聲音。

行政院晚間發布新聞稿，徐國勇表示，關於「勞動基準法」修正草案，行政院在4個不變及4個彈性原則下，維護勞工的權益與安全，決心不變。

徐國勇說，近日北部地區氣溫下降且下雨，期盼時代力量黨團委員保重身體並回到議場，用理性討論來化解誤解，並且在議堂上對話，以實際理解此次勞基法修正的內容。

針對外界關切勞基法第34條輪班的疑慮，徐國勇指出，政院版輪班間隔從來也沒有自11小時全面調降到8小時。再者，行政把關的修正文字入法，未來更能嚴格界定適用例外的要件，甚至附加適用例外的期限、頻率的條件也更加嚴格，例外絕對不會變成原則。

他說，輪班間隔的例外，不是為了雇主經營上的便利，而是為了天災、事變、突發狀況等特殊原因發生時（如氣爆、塵暴、地震），讓相關生產活動和公共服務能適當的應變。徐國勇強調，輪班間隔規定只適用輪班制，例外就是例外，不會變成原則。

關於外界關切勞基法第36條例假規定的修正，徐國勇指出，行政院堅持「週休二日」的原則不變，絕非全面放寬讓所有事業單位均得調整例假，僅允許「時間特殊」「地點特殊」「性質特殊」及「狀況特殊」等4類特定情況，於經過中央目的事業主管機關同意及中央主管機關指定後始得為之。1070106

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