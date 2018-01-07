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時力府前抗議勞基法修法 民眾鬧場遭請出

發稿時間：2018/01/07 10:32

最新更新：2018/01/07 10:38

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時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方7日凌晨拆除他們架設的雨棚，時代力量立委黃國昌（圖）等人上午在總統府前舉行記者會，譴責警方強拆雨棚的行為。中央社記者吳翊寧攝　107年1月7日時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方7日凌晨拆除他們架設的雨棚，時代力量立委黃國昌（圖）等人上午在總統府前舉行記者會，譴責警方強拆雨棚的行為。中央社記者吳翊寧攝　107年1月7日

（中央社記者顧荃台北7日電）時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，今天遭一名男性民眾二度嗆聲，立委徐永明質疑是否警方自導自演；台北市警局中正一分局表示，這是附近工地的監工，已請出管制區外。

時代力量不滿民進黨勞基法修法版本，5日拿鎖鏈封鎖立法院議場未果後，當日晚間轉赴總統府前禁食抗議至今，台北市警察局針對總統府周邊道路擴大管制，記者進出管制區域皆須出示媒體工作證，管制相當嚴格。

時代力量上午在府前舉行記者會，立委徐永明、黃國昌、洪慈庸、高潞・以用與林昶佐等5人輪流發表談話，不過一名身著短褲的男性民眾兩度路過，用台語粗話罵總統蔡英文，並嗆立委黃國昌「你是不是太陽花學運的？你要負責啦！」等語。

徐永明質疑，警方擴大管制，現在連立委都是只進不出，出去管制區就進不來，為何有一般民眾可以進來？黃國昌諷刺，「我們中正一分局的本領大家都見識到了，這麼粗糙的操作，真的只是丟臉而已」。

中正一分局則說明，這位民眾是管制區內工地的監工，警方現已將他請出管制區外。

時力5名立委禁食至今將近40小時，徐永明說，今天凌晨警方強行拆掉他們的遮雨棚，讓他們一度泡在水裡睡覺，下場就是他跟黃國昌感冒，「政府沒有人性嗎」；洪慈庸呼籲，希望蔡總統能回覆她的信，他們只是希望能表達年輕人對勞基法修法的疑慮。

林昶佐說，他們一直都是用和平的方式表達意見，警方卻畫了這麼大的管制區，影響周邊民眾的生活跟交通；高潞・以用表示，警方動用很多人力，讓他們備感威脅，民進黨一開始就想把他們孤立在這裡，希望蔡總統不要破壞民主精神。

黃國昌聲音略帶沙啞，他說，警方管制出入，只有大媒體可以進出採訪，許多網路媒體進不來，沒想到台灣會回到管制媒體的老路；他們的立場訴求沒有改變，要等蔡總統回應。至於明天是否要回到立院發聲，他說，「現在說還太早，怎麼知道等下這個雨棚不會被拆掉，我們會不會被拖上警備車，被帶去哪裡丟包」。1070107

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