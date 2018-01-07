受難團體盼 3月立院總質詢後組促轉會

（中央社記者范正祥台北7日電）台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕今天表示，希望3月新會期立法院總質詢結束後，「促進轉型正義委員會」趕快組成。



「促進轉型正義條例」已在去年12月5日由立法院三讀通過，總統並於同年12月27日公布全文21條，自公布日施行。



蔡寬裕接受中央社記者訪問時指出，促進轉型正義條例完成立法後，接下來主要的後續就是行政工作，包括轉型正義相關規劃、推動事宜，將由行政院設置二級獨立機關「促進轉型正義委員會」，負責規劃開放政治檔案、清除威權象徵、平復司法不法及還原歷史真相等事項。對此，政治受難團體尊重也信任政府的相關作業開展。



他說，由於促進轉型正義委員會的組成，還牽涉到人事，置委員九人必須由行政院長提名經立法院同意後任命，所以這部分的推動，也必須立法院進一步通過。



蔡寬裕表示，就他了解，這次立法院臨時會並沒有排入促進轉型正義委員會人事案。加上下會期立法院開議後，馬上登場的是總質詢。所以讓促進轉型正義委員會最快組成的時間，期待是在3月立法院總質詢結束後能夠優先處理。



至於促進轉型正義委員會組成，相關的人事遴選？蔡寬裕說，政治受難團體完全尊重政府決定與立法院審議，不會介入，只期待未來能把轉型正義的任務真正做好。



蔡寬裕指出，行政部門在促進轉型正義條例通過之後，很努力在進行相關工作，包括國家發展委員會本週三也將開會討論政治檔案法草案，加速法制進度。



蔡寬裕表示，促進轉型正義條例正式施行是貫徹轉型正義的「第一步」，是轉型正義的跑道上，一個里程碑豎立。母法訂立，接著政治檔案的開放、威權象徵與不義遺址的識別、司法冤屈的平反、以及歷史真相的還原，後續還有許多工作必須開展，促進轉型正義委員會的角色重要，希望能夠趕快的到位。1070107