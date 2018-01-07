監委人事同意權 綠支持藍批無正當性

（中央社記者劉冠廷台北7日電）立法院臨時會將處理監察委員人事同意權案，民進黨團幹事長劉櫂豪今天說，會全力支持監委被提名人；但國民黨團認為， 民進黨一邊說要廢監察院，一邊又要補提名，完全無正當性。



總統蔡英文提名王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林（Walis．Perin）、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、劉文雄（已歿）、蔡崇義11人為監察院第5屆監察委員，因被提名人劉文雄病故，蔡總統補提名楊芳玲為第5屆監察委員。



立法院臨時會院會5日下午決定監察委員人事同意權案，確定由全院委員會在11日召開公聽會，12日與15日召開審查會；16日於院會中舉行同意權案投票。民主進步黨立法院黨團幹事長劉櫂豪也向中央社記者表示，民進黨團會全力支持監委被提名人，會一致性的來投票。



但中國國民黨立法院黨團書記長林為洲說，民進黨一邊說要廢監察院，一邊又要補提名，完全無正當性；而且監委人事同意權案在臨時會中處理也不正當，因為臨時會是要處理重大且急迫的事。



林為洲也說，這次的監委被提名人選，國民黨更是認為不恰當，如陳師孟這樣政黨色彩、意識形態如此濃厚的人，未來要獨立行使職權，會讓人有所質疑，也讓人質疑是否未來只會辦藍不辦綠。因此，16日的同意權投票，國民黨團將不會參加。



時代力量立法院黨團總召徐永明表示，時代力量已提供了15個問題的問卷給監委被提名人，會根據被提名人回復的內容，來決定同意權的行使；他也說，這幾天他們在凱達格蘭大道上抗議勞基法修法的行動，看到了行政權過度強化的狀況，呼籲監委被提名人能到凱道看看，到底發生了什麼事。



親民黨立法院黨團總召李鴻鈞指出，不反對監委被提名人，但監委同意權不急於一時，應在下個會期理性審查，現在執政黨卻要求在野黨在5日下午5時前交出推薦參加監委被提名人審查公聽會的學者名單，這樣操作不是很適當。



李鴻鈞說，若執政黨堅持要如此這麼做，親民黨團16日將不會出席投票；他認為，監委人事同意權案硬要在臨時會中處理，也應該給予充足的時間與空間來審查。1070107