/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 寒流金球獎勞基法Pg One
>rss

Ｍ503爭議 綠委盼向國際表達訴求

發稿時間：2018/01/08 15:51

最新更新：2018/01/08 15:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蘇龍麒、劉冠廷台北8日電）民進黨立法院黨團副幹事長蔡適應今天說，M503問題可透過友邦向國際民航組織（ICAO）表達憂慮；國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀說，與對岸溝通難有實際成效。

中國大陸片面啟用M503航線，總統蔡英文7日召集國安部會首長研商。她呼籲北京依據2015年兩岸達成的共識，由雙方盡速展開技術性協商，解決飛航安全相關問題。

身兼立法院外交及國防委員會召委的蔡適應告訴中央社記者，目前處理相關問題最有效的方法只有兩個部分，首先是透過友邦或學者代為向ICAO表達憂慮，畢竟從中國角度來看，走Ｍ530航線是透過ICAO同意，中國片面拒絕與台灣協商，蔡總統現在呼籲協商，可能成效不會太好。

蔡適應說，其次台灣也可以給予航空公司壓力，能夠做的是給予走M503航線的航空公司減班或什麼處分，但這要注意可能的副作用，可能產生互相報復的情形，最後損失的是台灣旅客，因此處理上要非常小心。

立法院外交及國防委員會成員、民主進步黨立委羅致政說，蔡總統對於協商只是呼籲，現實上對方不會回應，台灣最主要還是要針對國際訴求。

李彥秀向中央社記者表示，過去兩岸有九二共識的基礎，類似爭議事件，雙方可透過溝通協調的方式解決，但蔡政府上任後在缺乏互信的情形下，與對岸的溝通只能淪為單方面的喊話，恐怕很難有實際的成效。

中國國民黨立委呂玉玲向中央社記者表示，M503是民用航線，國際上民用航線的爭議都是循外交對話解決，但陸委會主委張小月一開始的發言就高姿態、強硬態度說「後果自負」，擺明就是不想對話，等感到事態嚴重時，蔡總統才又呼籲兩岸協商，要以這樣的態度來開啟對話，成效令人質疑。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，支持蔡總統有更強硬的作為，總統要求協商，但是以中國單方面改變台海現狀的態度，很難協商。

他建議，蔡總統在兩岸班機、空防部署上，可以採取更具警告意味的調整，不要被中國軟土深掘。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，親民黨不認同並抗議中共這樣片面的做法，而要解決這問題，主軸就是在於兩岸要有對話，不然就會變成現在這種互相喊話的狀況，因此希望兩岸能趕快恢復對話的機制。1070108

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP