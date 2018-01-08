Ｍ503爭議 綠委盼向國際表達訴求

（中央社記者蘇龍麒、劉冠廷台北8日電）民進黨立法院黨團副幹事長蔡適應今天說，M503問題可透過友邦向國際民航組織（ICAO）表達憂慮；國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀說，與對岸溝通難有實際成效。



中國大陸片面啟用M503航線，總統蔡英文7日召集國安部會首長研商。她呼籲北京依據2015年兩岸達成的共識，由雙方盡速展開技術性協商，解決飛航安全相關問題。



身兼立法院外交及國防委員會召委的蔡適應告訴中央社記者，目前處理相關問題最有效的方法只有兩個部分，首先是透過友邦或學者代為向ICAO表達憂慮，畢竟從中國角度來看，走Ｍ530航線是透過ICAO同意，中國片面拒絕與台灣協商，蔡總統現在呼籲協商，可能成效不會太好。



蔡適應說，其次台灣也可以給予航空公司壓力，能夠做的是給予走M503航線的航空公司減班或什麼處分，但這要注意可能的副作用，可能產生互相報復的情形，最後損失的是台灣旅客，因此處理上要非常小心。



立法院外交及國防委員會成員、民主進步黨立委羅致政說，蔡總統對於協商只是呼籲，現實上對方不會回應，台灣最主要還是要針對國際訴求。



李彥秀向中央社記者表示，過去兩岸有九二共識的基礎，類似爭議事件，雙方可透過溝通協調的方式解決，但蔡政府上任後在缺乏互信的情形下，與對岸的溝通只能淪為單方面的喊話，恐怕很難有實際的成效。



中國國民黨立委呂玉玲向中央社記者表示，M503是民用航線，國際上民用航線的爭議都是循外交對話解決，但陸委會主委張小月一開始的發言就高姿態、強硬態度說「後果自負」，擺明就是不想對話，等感到事態嚴重時，蔡總統才又呼籲兩岸協商，要以這樣的態度來開啟對話，成效令人質疑。



時代力量立法院黨團總召徐永明說，支持蔡總統有更強硬的作為，總統要求協商，但是以中國單方面改變台海現狀的態度，很難協商。



他建議，蔡總統在兩岸班機、空防部署上，可以採取更具警告意味的調整，不要被中國軟土深掘。



親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，親民黨不認同並抗議中共這樣片面的做法，而要解決這問題，主軸就是在於兩岸要有對話，不然就會變成現在這種互相喊話的狀況，因此希望兩岸能趕快恢復對話的機制。1070108