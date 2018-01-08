M503 黨政人士：人命關天還談政治基礎

（中央社記者繆宗翰台北8日電）陸方片面宣布開通M503北上及銜接航路，逼近海峽中線及台灣飛金馬航路。黨政人士今天質疑，此事人命關天，若陸方強調「政治基礎」不願協商，到底有沒有人道精神或人性關懷？



陸方4日上午片面宣布啟用的M503北上航路，距離海峽中線最近僅4.2海里；東西向連接航路W121、W122及W123，與台灣往返金馬地區W6、W8及W2航路空域嚴重重疊，若遇惡劣天氣等異常狀況，將衍生飛安風險。



不願具名的黨政人士今天對中央社表示，此事攸關飛航、國防安全，且「人命關天」，不容許有任何差錯、模糊或不確定性，也承擔不起任何風險。



他說，廈門翔安國際機場2025年啟用，飛航更頻密，與金馬飛航空域重疊問題不解決，未來更可能發生嚴重意外。



陸方片面宣布之後，不少中國大陸學者接受媒體訪問時表示，陸方此舉是為促使民進黨政府承認「九二共識」才能進一步協商。



對此，黨政人士質疑，刻意凸顯「政治基礎」施壓，連最基本的人道精神或人性關懷都沒有，如此還奢談什麼「兩岸一家親」、「心靈契合」？



而關於台灣政黨間對此事意見分歧，黨政人士透露，政府相關行政部門將拜會立法院朝野黨團，期盼凝聚國內共識，一致對外。



兩岸空運小兩會2015年協商後，陸方在同年3月29日啟用M503南下單向航路，且在實際飛行時，必須往中國大陸方向西移6海里，遇特殊情況一律向西偏移等。另外，東西向連接航路W121、W122及W123現階段不啟用、不實施，何時啟用會經雙方溝通確認。



對於陸方這次片面開通航路，總統蔡英文7日也召集國安部會首長研商，並呼籲北京依據2015年兩岸達成的共識，由雙方盡速展開技術性協商，解決飛航安全相關問題。



黨政人士表示，空運小兩會本就長期在兩岸間不涉政治前提下運作，每年兩岸春節加班機都可以談，為何片面開通航路涉及兩岸飛安的事，卻未經協商便片面開通？他呼籲中國大陸盡速與台灣恢復協商，否則發生任何意外，對岸都必須承擔責任。1070108