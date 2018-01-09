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ABAC大會2月登場 聚焦3大優先議題

發稿時間：2018/01/09 13:12

最新更新：2018/01/09 13:12

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（中央社記者侯姿瑩台北9日電）外交部今天表示，今年亞太經濟合作（APEC）企業諮詢委員會（ABAC）第一次大會2月將於紐西蘭舉行，討論APEC主題與深化區域經濟整合等3大優先議題。

外交部國際組織司司長徐佩勇今天在外交部例行新聞說明會表示，2018年ABAC（APEC Business Advisory Council）第一次大會將於2月1日至4日在紐西蘭奧克蘭舉行，台灣3位ABAC代表將出席，也將參加ABAC與APEC會員體資深官員的對話。

徐佩勇為台灣APEC資深官員。他說，ABAC第一次大會將討論有關今年APEC主題「掌握包容性機會，擁抱數位未來」，以及「增進連結性，深化區域經濟整合」、「促進永續及包容性成長」、「透過結構改革強化包容性成長」等3大優先議題。

台灣ABAC代表分別為義美食品股份有限公司董事長高志尚、網路家庭國際資訊股份有限公司董事長詹宏志、王道商業銀行副董事長駱怡君。

外交部表示，ABAC今年新設「數位創新工作小組」，由詹宏志擔任主席。駱怡君則擔任「微中小企業及創業家精神工作小組」共同主席。

外交部表示，ABAC一年定期召開4次會議，將會議討論結果撰成年度建言書，於年會期間交給APEC領袖。1070109

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