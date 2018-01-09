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時代力量道歉：擋不住勞基法修惡

發稿時間：2018/01/09 13:40

最新更新：2018/01/09 13:47

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時代力量立委林昶佐（右）、黃國昌（右2）等人9日在立法院議場門口舉行記者會，為無法阻擋勞基法修法鞠躬致歉。中央社記者謝佳璋攝 107年1月9日時代力量立委林昶佐（右）、黃國昌（右2）等人9日在立法院議場門口舉行記者會，為無法阻擋勞基法修法鞠躬致歉。中央社記者謝佳璋攝 107年1月9日

（中央社記者蔡佳伶台北9日電）時代力量立委徐永明今天表示，他們抵擋不住勞動基準法修法，要向勞工道歉，並宣布，時力將退出接下來所有關於勞基法修法的院會程序，以表達最嚴厲的抗議。

民進黨立法院黨團幹事長劉櫂豪向中央社記者表示，希望每位立委都能認真地在立法院行使職權，但對別的政黨做這樣的選擇，表示尊重。

時代力量上午在議場前召開記者會。時力立委黃國昌表示，上午勞基法修法協商剛剛結束，時代力量再次看到行政院官員用美麗話術，去包裝他們要硬幹到底、傷害勞工權益的決心，時力無法為醜惡的勞基法修惡過程背書。

黃國昌說，總統蔡英文實質週休二日的承諾，現在變成連7休1都守不住，要退到14休2，前年勞基法唯一修正、對勞工善意的輪班間隔11小時，在完全沒施行的情況下，這次又要再次修惡，退讓到8小時。

他說，希望現在還能有其他選項，來改變火車要輾過去的結果，但真的要跟所有勞工朋友說聲對不起，他們能想到、能做的都嘗試了，但仍無法改變執政黨、政府和財團討論過後所形成的鋼鐵意志，真的對不起。

徐永明表示，這是恥辱的一天，不只要道歉，也要表達他們的羞愧；時代力量黨團宣布，退出接下來所有關於勞基法修法的院會程序，以表達最嚴厲的抗議。

時力立委高潞•以用•巴魕剌則哽咽說，他們真的盡力了，沒有做好，沒有做到，對不起大家。1070109

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關鍵字： 勞基法時代力量
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