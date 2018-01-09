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賴清德：行動支付繳費 評估給予折扣

發稿時間：2018/01/09 13:46

最新更新：2018/01/09 13:46

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（中央社記者顧荃台北9日電）行政院長賴清德今天表示，為推廣行動支付，希望各部會編列預算補貼手續費，民眾若以行動支付繳納相關費用，可評估給予一定折扣。

政府希望西元2025年達成行動支付普及率達90%目標，賴清德上午主持「加速投資台灣專案會議」，針對行動支付推動措施與進度，由國家發展委員會、財政部、金融監督管理委員會等相關單位提出報告。

行政院副發言人張秀禎會後轉述，賴清德在會中表示，在供給方面，必須要創造更多能使用行動支付的場合，讓民眾充分感受便利性。希望各部會多利用相關採購、補助計畫的資源，在選商時將商家是否能提供行動支付列為評選項目之一，用政府的力量來推動。

賴清德說，在需求方面，政府應設計誘因，讓民眾消費更加習慣行動支付。希望各部會除應編列相關手續費預算外，也應提出具體的優惠措施積極推廣，例如民眾若以行動支付方式繳納相關費用，可評估給予一定折扣等。

媒體詢問，行動支付手續費補貼與相關折扣會如何推動？國發會副主委高仙桂說，推動行動支付要先鬆綁法規、營造基礎環境，至於政府政策工具部分有很多選項，例如將研議提供國民旅遊卡簽約廠商誘因，鼓勵廠商提供行動支付服務等。

經濟部次長王美花說，未來中油加油和水電費可用行動支付，將會和中油、台水和台電討論，如何提供相關誘因；財政部次長吳自心說，去年11月繳交地價稅已導入行動支付，每筆享有新台幣50元的優惠，未來也會考慮給行動支付繳稅一些鼓勵，例如所得稅網路申報有抽獎，行動支付繳稅也可舉辦抽獎。1070109

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