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立院表決 延長開會時間至勞基法處理完畢

發稿時間：2018/01/09 18:12

最新更新：2018/01/09 19:30

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立法院副院長蔡其昌（後左2）9日在立法院主持院會，表決勞動基準法第24條時，國民黨立委頭綁白布條，擺上大海報，不斷發言杯葛。中央社記者施宗暉攝　107年1月9日立法院副院長蔡其昌（後左2）9日在立法院主持院會，表決勞動基準法第24條時，國民黨立委頭綁白布條，擺上大海報，不斷發言杯葛。中央社記者施宗暉攝　107年1月9日

（中央社記者陳俊華台北9日電）立法院臨時會院會今天處理勞動基準法部分條文修正草案，民進黨立法院黨團在下午5時40分提案，延長開會時間到勞基法修正草案處理完畢再行休息，經表決後通過這項提案。

立法院院會今天繼續處理勞基法部分條文修正草案，從下午2時30分起進入逐條討論，其中第24條修正草案，一直到下午約5時30分，朝野立委才結束發言，在這項條文二讀表決前，對於表決順序，朝野爆發言語衝突。

會議主席、立法院副院長蔡其昌說，因全案沒有審查會版本可供比較提案旨趣的遠近，所以表決順序是以再修正條文、修正動議條文、提案條文的提出先後，來進行處理，其中若有任何一案通過，就不再處理其他案。

中國國民黨立委王育敏自備麥克風在主席台下表達不滿，質疑為什麼是依送案先後，而不是按照提案旨趣遠近來處理？蔡其昌則說，他已經說明了。

民進黨團接著提出延長開會時間到討論事項第二案（勞基法部分條文修正草案）處理完畢後再行休息，因國民黨團有異議，經表決後，出席100人中，贊成65人、反對35人，通過民進黨團延長開會時間的提案。

立法院議事規則第11條明定，對同一事項有2個以上修正動議時，應俟提出完畢並成立後，就其與原案旨趣距離較遠者，依次提付討論；其無距離遠近者，依其提出之先後。1070109

民進黨立委谷辣斯．尤達卡（圖）9日在立法院會審議勞基法部分條文修正草案時，坐在位子上把自己裹得密實，保暖防寒。中央社記者施宗暉攝　107年1月9日民進黨立委谷辣斯．尤達卡（圖）9日在立法院會審議勞基法部分條文修正草案時，坐在位子上把自己裹得密實，保暖防寒。中央社記者施宗暉攝　107年1月9日
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