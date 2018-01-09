CPTPP第二輪談判 蔡總統盼加拿大挺台

（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天接見加拿大國會議員，她希望，兩國能儘快展開「投資保障協定」洽談，也期待身為CPTPP第二大經濟體的加拿大，可以支持台灣加入第二輪談判，一起創造區域繁榮。



蔡總統今天接見「加拿大眾議院外交暨國際發展委員會主席諾特（Robert Nault）訪團」，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。



蔡總統提到，台灣和加拿大之間有許多共通點，兩國共享民主自由價值，也擁有並重視多元的族群文化。過去這一、兩年，兩國政府都不約而同地跨出與原住民族和解的重要里程碑。



她說，台灣和加拿大一樣，努力兼顧經濟發展與環境永續。去年，台灣發表了第一份「國家自願檢視報告」，向國際社會表達落實聯合國永續發展目標的決心，目前也正全力推動綠能產業的發展，準備實現能源的轉型。



蔡總統說，台灣與加拿大在經貿投資、文化交流等事務上，一直維持密切的雙邊互動。包括去年6月，加拿大航空恢復了溫哥華與台北之間的每日直航服務，台灣長榮航空也增加多倫多與台北之間的直航班次，這些正面發展都將進一步提升雙方的觀光旅遊及商務往來。



談及台加經貿關係，蔡總統表示，目前台灣是加拿大在全球第11大貿易夥伴，每年雙邊貿易額達到50億美元，因此她希望雙方能儘快展開「投資保障協定」洽談，也期待身為跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）第二大經濟體的加拿大，可以進一步支持台灣加入第二輪談判，一起創造區域繁榮。



另外，對於加拿大政府去年曾表態支持台灣參與「世界衛生大會」，蔡總統藉此表達由衷謝忱，她也指出，台灣會繼續貢獻自身專業能力及發展經驗給國際社會。



訪賓一行包括加拿大聯邦眾議員艾法斯（Ed Fast）、聯邦參議員葛林（Stephen Greene）等議員一行，及加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安（Mario Ste-Marie）等，由外交部次長章文樑陪同，總統府秘書長吳釗燮也在座。1070109