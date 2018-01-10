勞基法三讀 綠盼冷卻藍表不滿

立法院院會10日三讀修正通過勞動基準法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。圖為民進黨立委在三讀通過後在議場歡呼。中央社記者王飛華攝 107年1月10日

（中央社記者蘇龍麒、劉冠廷、蔡佳伶台北10日電）立法院今天三讀修正通過勞基法部分條文，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，盼冷卻一下，看看這修法好不好；國民黨立法院黨團副書記長蔣萬安說，台灣將進入極度過勞。



立法院經18小時不斷電表決，今天三讀修正通過勞動基準法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。



柯建銘告訴中央社記者，勞基法修正是要解決問題，很多人、很多中小企業都在等待修法，現在勞基法三讀通過以後，讓大家冷卻一下，再看看這個修法好不好。他說，不可能一個政府去修一個法，是對勞工不好，或是讓勞工過勞死。



由於表決過程中，有多名民主進步黨立委採棄權，會不會面臨黨團懲處？柯建銘說，這些都在意料之中，臨時會後面還有很多案子要處理，等臨時會結束後再來討論。



多名中國國民黨立委在勞基法三讀後召開記者會，並鞠躬向勞工道歉。蔣萬安說，修法通過，將使台灣再次進入極度過勞狀況，台灣的經濟發展，絕對不應建立在壓榨勞工之上。



國民黨立委王育敏說，勞基法通過之日，就是勞工的工殤日。



時代力量立法院黨團總召徐永明向中央社記者表示，對三讀通過，感到非常遺憾，勞工權益保障向後退，未來勞資爭議會增加，時代力量之前提出勞資爭議處理法，這方面會去強化，以矯正勞資雙方不對等的關係。



他說，時力也會開始啟動最低工資法公投，希望在暑假成案，年底和地方選舉合併舉行。



親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，民進黨還是用多數通過了勞基法的修法，且在朝野協商的過程中，也聽不下在野黨的聲音，條文內容仍是一字不改，未來乾脆不用朝野協商了，因為執政黨都不採納在野黨的意見。



他也說，勞基法修法後，感到可惜與扼腕，現在只能在勞資協議上，資方能多站在勞工的立場與角度，不然還是可能造成勞資雙輸的局面。1070110





立法院經18小時不斷電表決，10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。圖為國民黨立委不敵民進黨人數優勢舉牌抗議。中央社記者王飛華攝 107年1月10日

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