放寬七休一 勞動部長舉社福機構為例

（中央社記者余曉涵台北10日電）勞基法修法今天三讀通過，勞動部長林美珠舉例，七休一部分，像是照顧弱勢兒童的社福機構，為了要給兒童有正常的社交，假日需帶兒童出門走走，此時照顧者就可適用放寬，但之後就不得適用。



立法院經18小時不斷電表決，今天三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與七休一都設把關機制，有條件放寬。



七休一部分，勞動部長林美珠舉例，照顧弱勢兒童的社福機構，若為了讓弱勢兒童有正常的社交活動，六、日帶弱勢兒童出遠門跟外界接觸互動，此時照顧者就可適用放寬七休一的彈性，「因為當孩子有依賴性，有可能放手讓人替代嗎？」林美珠說，但過後就不得適用這項彈性。



特休假遞延一年部分，勞動部官員舉例採用週年制的勞工A的到職日為105年的3月10日，106年3月10日到職滿一年有7天特休假，原本這7天需在107年3月10日前休完否則雇主需折抵工資，新法上路後可延到108年3月10日前休完即可。



若是曆年制勞工B，7天特休假原本需在106年12月31日前休完，新法上路後則可以延到107年12月31日前休完。



輪班間隔部分，勞動部官員日前曾舉例在八仙塵爆案當晚，有大量傷患送到北部地區的醫療院所，此時各醫院就要緊急調派大量人力上陣，就可適用輪班間隔8小時的例外狀況，但平時則需堅守輪班間隔11小時的原則。1070110