黨政人士：M503不協商恐陷敵意螺旋

（中央社記者繆宗翰台北10日電）針對中國片面開通M503北上航路，熟悉兩岸事務的黨政人士今天表示，陸方違背2015年兩岸協商改變台海現狀，令人質疑其他對台承諾是否有效。若再不溝通，兩岸恐陷入敵意螺旋。



中國4日上午片面宣布啟用M503北上航路，距離海峽中線最近僅4.2海里（約7.8公里）；而東西向銜接航路W121、W122及W123與台灣往返金馬地區W6、W8及W2航路空域嚴重重疊，若有惡劣天氣等異常狀況，將衍生飛安風險。



不願具名的黨政人士今天向中央社表示，海峽中線對台灣安全意義重大，M503北上航線臨近海峽中線，離台灣空軍演練區空域過於接近，且中共戰機頻密在周邊活動，非常容易造成台灣空防干擾與風險。



他分析，陸方意圖改變亞太區域穩定平衡，藉打破海峽中線對台灣的軍事及心理屏障，逼迫台灣戰備區域後撤，進行「統一」進程、改變台海現狀，同時也企圖削弱及挑釁美國在亞太地區的戰略影響力。



兩岸空運「小兩會」曾於2015年協商M503航路。陸方在同年3月29日啟用M503南下單向民用航路，且在實際飛行時，須往中國大陸方向西移6海里，遇特殊情況一律向西偏移。



此外，東西向銜接航路W121、W122及W123現階段不啟用、不實施，何時啟用會經雙方溝通確認。



黨政人士指出，陸方2015年一再強調，M503開通因民航因素可使軍事活動後撤，但M503南下航路開通後，中共軍機仍在M503航路附近的不同空層活動。這次再度未履行2015年協商結果，不禁讓人質疑，陸方其他對台承諾是否會有所動搖。



他強調，這樣的局面如果持續僵持下去，陸方必須面對無法獲得台灣人心、兩岸關係漸行漸遠、陷入敵意螺旋，乃至國際質疑、譴責等。



黨政人士並重申，依據國際民航規範，任何臨近飛航情報區的新航路均須協商，這攸關飛航安全及人民生命財產安全，事關重大。因此，兩岸應該盡早透過既有互動機制與管道協商。1070110