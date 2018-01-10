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監委提名審查 陳師孟：有意識形態有錯嗎

發稿時間：2018/01/10 20:33

最新更新：2018/01/10 21:07

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監察委員被提名人、前總統府秘書長陳師孟10日受訪指出，監察委員也是人，他要寫文章、發表意見，有自己的政治立場，這有什麼錯呢？（中央社檔案照片）監察委員被提名人、前總統府秘書長陳師孟10日受訪指出，監察委員也是人，他要寫文章、發表意見，有自己的政治立場，這有什麼錯呢？（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北10日電）監察委員被提名人、前總統府秘書長陳師孟今天受訪指出，有意識形態有什麼不對呢？藍委會擔心辦藍不辦綠，是因為過去不公正的司法官都是藍的，不然為什麼需要擔心？

立法院12日與15日將對監委人事進行全院委員會審查；16日於院會中舉行同意權案投票。國民黨團書記長林為洲表示，民進黨說要廢監察院，卻又補提名，毫無正當性；此外，像陳師孟政黨色彩、意識形態如此濃厚，未來要獨立行使職權，會讓人質疑未來只辦藍不辦綠。

對於可能遭藍營鎖定目標，陳師孟今天接受中央社記者訪問時指出，憲法規定監察委員應該要超出黨派之外行使職權，所謂超出黨派之外是指行使監察權時，不要因為是綠的，看到是藍的就很嚴格，做過分的審查，明明沒有錯也說有錯，「不會因為立場不同就入他於罪，但不是說監委不能有政治色彩」。

陳師孟說，監察委員也是人，他要寫文章、發表意見，有自己的政治立場，這有什麼錯呢？要是沒有政治理念，就不要從事政治工作。他們（指藍委）如果提這樣的質疑，是完全不了解或誤解憲法條文。

至於藍委質疑的「辦藍不辦綠」，陳師孟說，「很可能」，過去司法都是藍的出問題比較多。他說，藍委會這樣擔心，是因為不公正的司法官是藍色的，不然為什麼要擔心？

對於全院審查有什麼特別的準備？陳師孟說，他是準備若進入監察院，只剩2年任期，會安排查案的優先順序並著手研究。至於立法院會怎麼審查，「也沒什麼好準備的」，如果不能通過，他就恢復退休生活。

陳師孟說，過去民間對司法的信任度不高，對於法官、檢察官的民怨很多，不可能把冤錯案全部拿出來辦，原則是公義性很高的會優先辦理，像政治性的案子公義性很高，影響廣泛，應該優先討論。

陳師孟進一步說，像總統的案件，不管是前總統陳水扁或馬英九，要調查看有無枉、有無縱，這對台灣政治影響很大。

對於監委人事同意權案，立法院11日召開公聽會，陳師孟認為，所謂召開的公聽會、聽證會是完全走味、失真，沒有達到任何目的，徒具形式。

總統蔡英文去年3月提名王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林（Walis．Perin）、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、劉文雄、蔡崇義11人為監察院第5屆監察委員，因被提名人劉文雄病故，蔡總統去年11月補提名楊芳玲為第5屆監察委員。1070110

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