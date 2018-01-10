美眾院通過挺台法案 外交部：推關係升級

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）美國聯邦眾議院通過「台灣旅行法案」（Taiwan Travel Act, H.R.535）及「支持台灣參與世界衛生大會法案」（H.R.3320）。外交部對此表示歡迎與感謝，也表示將持續推動「升級版」的台美關係。



外交部今天晚間發布新聞稿表示，美國眾議院院會在1月9日一致通過這兩項法案，「外交部對美國國會採取具體行動提升台美關係及支持我國際參與，表達歡迎及誠摯感謝」。



外交部指出，「台灣旅行法案」是由美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）及眾議員夏波（Steve Chabot）等人在去年1月共同提案，並獲眾議院兩黨共81位議員連署。這項法案要求美國政府應增進台美間各層級官員的互訪，允許包括美國閣員級官員、將級軍官及行政部門官員訪台，以及准許台灣高階官員訪美，會見包括美國國防部及國務院在內的政府官員。



另外，外交部說，由眾議院外交委員會「亞太小組」主席約霍（Ted Yoho）提出的「支持台灣參與世界衛生大會（WHA）法案」，除表達美國國會支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）等國際組織外，也強化美國國務卿每年就協助台灣參與WHA向國會提出報告的做法；若台灣未能獲邀出席任何一屆WHA，美國國務卿應向國會說明美國行政部門就支持與協助台灣取得WHA觀察員地位所做的政策改善做法。



WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。



同時，外交部也感謝美國國會兩黨友人堅定支持進一步提升台美關係與支持台灣國際參與，並將持續在現有良好基礎上，推動「升級版」的台美夥伴關係。1070110