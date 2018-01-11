南北文化平權 賴揆：台北故宮應南下展

（中央社記者顧荃台北11日電）行政院長賴清德今天表示，嘉義縣故宮南院國寶館的計畫要在4年如期如質完工開館，此外，故宮正館的國寶文物也要到南院展覽，以貫徹南北文化平權，平衡區域發展。



行政院上午舉行院會，賴清德聽取國立故宮博物院「新故宮－故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫 （107-112年）推動情形」報告。



故宮報告指出，該計畫有三大主軸，包括故宮北部院區整（擴）建計畫、故宮南部院區國寶文物修復展示館建設計畫，及博物館群國際觀光網絡系統建置計畫，107年至112年總計投入新台幣101億經費，期使打造具公共性的「新故宮」，成為世界級觀光亮點。預期於113年建設完成後，將創造南北院參觀人數達到800萬人次、門票與文創收入分別成長3.8億及5.6億元。



行政院發言人徐國勇轉述，賴清德在院會中表示，他日前視察嘉義縣故宮南院行程時，已請故宮朝幾個方向努力，包括國寶館的計畫要在4年如期如質完工開館、南院BOT停頓的部分，要儘速解決、經由南院藝術修復技術的提升，培訓這方面的人才，帶動產業，以及故宮正館的國寶文物也能到南院來展覽，讓南院有所發揮。



徐國勇說，會中政委張景森也提出兩點意見，包含從台北故宮整理出一定數目重要典藏，於三年內限定於南院展出；故宮南院應與南部的文物、交通、住宿等觀光資源進行整合。另文化部長鄭麗君提到，應做好南院的定位工作，考慮將中研院的文物安排至故宮南院進行展覽等。



故宮院長林正儀說，故宮北院典藏文物約69萬件，將進行盤點後，至南院展出從未公開展覽的國寶級文物，以及符合南院定位的文物，例如南院以亞洲文化為主，其中宗教信仰文化是很重要的一塊，就可考慮規劃信仰類的文物展，此外也會考量國外觀光客的喜好來策展。1070111