陸批台灣旅行法 陸委會籲應尊重

（中央社記者繆宗翰台北11日電）美國聯邦眾議院9日無異議通過「台灣旅行法」引起中國批評。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，對岸唯有尊重台灣尊嚴與立場，透過對話化解紛歧，才能開展建設性兩岸關係。



行政院大陸委員會今天下午舉行例行記者會，邱垂正在會中對媒體相關提問作上述表示。



邱垂正也提到，政府致力維護台海和平穩定現狀的政策立場一貫，與美方在亞太利益相一致。



他表示，政府感謝美國政府及國會對提升台美關係的重視，並希望美方堅持「台灣關係法」及「六項保證」的對台承諾，支持台灣推動和平穩定的兩岸政策，深化台美雙邊關係。



邱垂正並重申，中華民國是主權國家，有權力與世界各國發展關係，加強相互交流。中國大陸若一再以武統恫嚇、不當發言只會激化兩岸民意對立，並無法改變上述客觀事實，更無助兩岸良性互動，台灣民意也不會認同。



美國聯邦眾議院9日無異議通過「台灣旅行法」（HR 535），草案主要鼓勵美台所有層級官員互訪；草案尚待聯邦參議院通過並協調出兩院一致的版本，隨後送交美國總統川普簽署才生效，成為具約束力的美國法律。



中國外交部發言人陸慷今天下午表示，有關法案嚴重違反「一個中國」政策和中美3個聯合公報確立的原則，干涉中國內政，中方堅決反對。美國應恪守「一中政策」和中美3公報原則，「慎重處理台灣問題，不要與台灣進行任何官方往來和接觸，不得向『台獨』勢力發出任何錯誤的信號」。1070111