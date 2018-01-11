陸片面開通M503 學者：測試台美反應

財團法人國策研究院文教基金會11日下午舉辦「中共片面啟用M503航路對兩岸與亞太局勢之衝擊」座談會，邀請專家學者分析陸方片面啟用M503航路的意圖與影響。中央社記者繆宗翰攝 107年1月11日

（中央社記者繆宗翰台北11日電）國策研究院今天舉辦座談會。與會學者分析，中共開通M503北上及銜接航路正值兩韓和談、日本極力推動日中領導人互訪、美國通過友台法案之際，絕非巧合，且是在測試台美反應。



中國4日上午片面宣布啟用M503北上航路，距離海峽中線最近僅4.2海里（約7.8公里）；而東西向銜接航路W121、W122及W123與台灣往返金馬地區W6、W8及W2航路空域嚴重重疊，若有惡劣天氣等異常狀況，將衍生飛安風險。



對此，財團法人國策研究院文教基金會11日下午舉辦「中共片面啟用M503航路對兩岸與亞太局勢之衝擊」座談會。



國策研究院執行長郭育仁分析，南北韓日前重新恢復和談、中日關係趨緩並洽談元首互訪，這些區域情勢變化都使台灣對國際發聲「被蓋台」。



郭育仁認為，中共向國際民用航空組織（ICAO）申請M503航路是在2008年，兩岸也曾在2015年協商過。若真是因為飛航需求，為何會挑在現在開通M503北上航路？這個時間點絕非巧合，而是經過「精心設計」。



淡江大學國際事務與戰略研究所教授翁明賢則表示，美國國會2017年通過國防授權法案，試圖強化台美軍事交流、提升台灣軍事層次，更包含評估美台軍艦互訪可行性條款，這些都引起中國擔憂。中共啟用M503航路也同時在測試美國對台海議題的態度。



前民進黨中國事務部主任、健行科技大學企業管理系教授顏建發表示，中共總書記習近平提出的「一帶一路」倡議、2020年全面實現小康社會，乃至2050年實現中華民族偉大復興等，都需要穩定的政經狀況，因此中共不可能發動戰爭，但不代表會放棄軍事擴張。



顏建發認為，陸方以空域太擠為由開通M503「只是藉口」，雖說是民航航路，未來也可能逐步發展軍機演練。因此，開通M503「有戰略，也有謀略」，藉機測試台灣政府底線與反應，順便挫挫台灣銳氣，對陸方而言沒有損失。



國防大學中共軍事事務研究所教授兼所長馬振坤則分析，習近平上任後對外戰略舉動頻頻，雖然北京聲稱這些舉動不具針對性，卻都引起周邊國家疑慮。這些行動實際上正在改變周邊安全穩定現狀。不單是台灣，相關國家因為與中國不存在軍事互信，必然有疑慮。



他表示，如果北京真的認為自己的行為沒有威脅意圖，就應該認真坐下來，跟有關當事方協商、釋疑；當北京當局坐下協商後，才能理解各方疑慮原因，也才能做出修正。1070111