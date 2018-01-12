從刺客變畫家 鄭自才畫作保留台灣風景

1970年4月24日在紐約發生的刺蔣案，引起國際高度關注，事件距今48年，當今多數台灣人已對這起事件感到陌生。事件策劃者之一鄭自才（圖），已將人生重心由政治轉向繪畫，認為台灣人要先取得台灣藝術文化的主導權，才能引以為傲。中央社記者張皓安攝 107年1月12日
刺蔣案後48年 鄭自才的轉折人生（2）（中央社記者鄭景雯台北12日電）「刺蔣案」策劃者之一的鄭自才，其實是位建築師，1991年他在獄中參與二二八紀念碑設計競圖得獎，如今已將人生重心由政治轉向繪畫，認為台灣人要先取得台灣藝術文化的主導權，才能引以為傲。
1970年4月24日在紐約發生的刺蔣案，引起國際高度關注，事件距今48年，當今多數台灣人已對這起事件感到陌生。事件策劃者之一鄭自才的人生，因為刺蔣案轉了個大彎，如今步入晚年，把重心放在繪畫，透過畫作留下台灣風景。
1990年，台灣發生史上最大規模學生抗爭「野百合學運」，當時不少台灣獨立運動者與被列為黑名單者，陸續「闖關」回台，鄭自才在1991年也被現任民報董事長陳婉真說服「翻牆」回台，當時他在加拿大做房仲，過著不錯的生活，「但為了台灣，一把火又把我燃起來」。
回台灣後，他大舉召開記者會宣告回台，鄭自才說，「回來故鄉是我的天賦人權啊，又不是什麼罪」，沒想到最後還是以「偷渡入境」被起訴，在法庭上鄭自才使用母語台語發言，「可能法官聽了不爽吧」，最後被判刑1年。
在台灣服刑期間，鄭自才心境較為平穩，他淡淡地說，「已經有在國外的（坐牢）經驗，回來就沒那麼怕」。服刑期間他開始作畫，在牢房裡把紙箱拿來當桌子，畫起二二八紀念碑設計競圖，最後還拿下首獎。
現在看到的二二八紀念碑，有三個立起來的正方體，頂面又有虛的正立方體，上方又有尖塔加強氣勢，鄭自才解釋，這要展現「台灣長期被踐踏，所以台灣要自立」的意義。
有時他也會在獄裡寫生，最後畫了近40幅畫作，1993年出獄那天，他直接在監獄大門外辦起畫展。
出獄後曾兩度想參與政治、改變社會，但都未能如願，乾脆轉往建築老本行，包括花蓮鯉魚潭的景觀樓、台東鹿野高台大型木造涼亭等都出自於他的設計。
有一次，鄭自才要去嘉義爭取「阿里山隙頂地區及十字路據點遊憩服務設施工程」設計標案競圖，他一如往常用台語報告，卻被一名評審指正，要求他說國語，當下他很生氣，「我講阿公、阿嬤傳下來給我的語言有什麼不對」，鄭自才爭到最後，這位評審竟然丟筆說「不評了」，只給他40分。
後來因為其他評審還是給他高分，綜合之下，鄭自才仍以平均70分拿下設計權，但也就此決定再也不做設計案，從此轉往繪畫創作。
鄭自才現在的畫作都以台灣風景為主，他認為要先取得台灣藝術文化的主導權，過去許多中國藝術都被冠上「國」，像是國畫、國語，「要打破這些東西，取得台灣藝術文化的權利，要讓台灣有信心、引以為傲的感覺，進而才會想成立國家，認同我們是一個台灣人」，但這個過程需要時間。
這幾年他辦了不少個展，平時常到淡水、金瓜石寫生，他說要把台灣的風景都保留下來，「努力讓台灣藝術文化變成是主體文化」。
每回辦展，媒體都封他為「刺客畫家」，鄭自才笑笑地說，「在歷史上好像也沒有這樣的名稱」，間接默許這樣的稱呼。
48年前的刺蔣案讓他在海內外名聲響亮，如今他說「那都過去了」，現在的他反倒希望大家記得他是一位「台灣畫家」。
「刺蔣 鄭自才回憶錄」最後結尾停在他從美國出獄後要到瑞典重新出發，「然而，另一場始料未及的人生轉折，就在前方等待我的到來...」，他說的始料未及，是到瑞典後與前妻黃晴美因想法逐漸不同而離婚。
問他是否還有下一本回憶錄，他搖搖頭說：「回憶太痛苦了，不會再寫了，對刺蔣案有交代就好，其他就是私人的事情了。」1070112
延伸閱讀》刺蔣案主角鄭自才：回想這件事情心會滴血
延伸閱讀》如何轉型正義 鄭自才：加害者要被審判