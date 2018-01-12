從刺客變畫家 鄭自才畫作保留台灣風景

1970年4月24日在紐約發生的刺蔣案，引起國際高度關注，事件距今48年，當今多數台灣人已對這起事件感到陌生。事件策劃者之一鄭自才（圖），已將人生重心由政治轉向繪畫，認為台灣人要先取得台灣藝術文化的主導權，才能引以為傲。中央社記者張皓安攝 107年1月12日