如何轉型正義 鄭自才：加害者要被審判

1970年「刺蔣案」轟動一時，事件主角之一鄭自才（圖）提到轉型正義有他自己的想法，他說：「要讓加害者出來被審判，讓加害者得到應有的處罰，還要把被害者被沒收的財產要回來。」中央社記者張皓安攝 107年1月12日