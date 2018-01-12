如何轉型正義 鄭自才：加害者要被審判

1970年「刺蔣案」轟動一時，事件主角之一鄭自才（圖）提到轉型正義有他自己的想法，他說：「要讓加害者出來被審判，讓加害者得到應有的處罰，還要把被害者被沒收的財產要回來。」中央社記者張皓安攝 107年1月12日
刺蔣案後48年 鄭自才的轉折人生（3）（中央社記者鄭景雯台北12日電）鄭自才明天將在「刺蔣 鄭自才回憶錄」新書發表會中談「刺蔣案」，提及台灣主權現況，他直言「維持現狀就不對」。對於轉型正義的想法，他認為「要讓加害者出來被審判」，並拆除威權象徵的中正紀念堂。
1970年在紐約發生的刺蔣案轟動國際，策劃者之一的鄭自才，多年來每回遇到台灣情勢較差的情況，都會讓他再想起刺蔣案，「想到心情就很差」。
如今他看台灣社會，他認為「民主是有啦」，但改變還是太慢，「台灣要先解決我們的頭腦，要怎麼解決？要透過藝術、文化來改變」。
鄭自才說，他回台灣遇到不少50、60年代出生的人，「思想還活在威權時代，這樣也會影響到他們的小孩」，他認為「教育要翻新」，學校的教職員也需要重新教育。
提到轉型正義，鄭自才有他的想法，他說：「要讓加害者出來被審判，讓加害者得到應有的處罰，還要把被害者被沒收的財產要回來。」
社會上討論轉型正義的焦點放在中正紀念堂存廢問題，鄭自才雖身為建築師，但認為「中正紀念堂沒有藝術價值，是一個Copy（複製）、是威權統治的象徵，這個東西要拆掉，拆掉之後改變成公園、種樹」。
1991年他「翻牆」偷渡回台灣後，曾兩度想參與政治選舉，卻都沒獲黨內提名，「現在回想，沒進去政治圈，也是塞翁失馬，我這種背景，可能被做空，對政治環境也不是很熟」，也因此讓他回歸建築專業，二二八紀念碑的設計就出自他手。
提及台灣主權問題，他仍大聲疾呼：「維持現狀就不對，中華民國不等於台灣，台灣也不等於中華民國。」他也提到，所有問題要回到1952年舊金山合約，台灣主權懸空割讓，並沒有說主權要給哪一國。1070112
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