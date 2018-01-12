社民黨結合社團 發起公投複決勞基法

（中央社記者葉素萍台北12日電）社會民主黨與數個團體今天共同發起籌組公投複決退回勞基法連線，希望能以公民的力量退回立法院日前通過的勞動基準法修正；短期目標是在農曆年前收集到2000份的連署。



社會民主黨召集人范雲、台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華、社民黨勞權公投小蜜蜂大隊長鄭皓中、台南新芽成員呂鴻志、工人先鋒協會理事林凱衡等人召開「公民複決退回勞基法，我們都是發起人」記者會。



范雲指出，社民黨與數個團體共同發起籌組公投複決退回勞基法連線，希望能以公民的力量退回立法院只聽黨意不顧民意而強行通過的勞基法。



范雲說，國會議員在半夢半醒、看電影、打電玩之間，決定了900萬勞工的命運，勞工不需要再忍耐，應該用行動來改變自己的人生，只要滿18歲，就有權利站出來，為所有站不出來的人，爭取一個用公民投票拒絕血汗過勞的機會。



范雲指出，目前設想公投主文草案為「您是否同意廢止2018年O月O日總統所公布的勞動基準法部分條文修正案」，待連線成員討論。



社民黨勞權公投小蜜蜂大隊長鄭皓中說，短期目標是在農曆年前收集到2000份的連署，呼籲更多人站上街頭，讓反抗勞基法修惡的行動在台灣遍地開花。



由於目前也有其他政黨或團體打算就勞基法提出公投，范雲說，目前先各自努力，之後再討論如何分進合擊；當然希望公投案能在年底綁大選。



媒體追問，社民黨年底是否會推議員參選人？范雲說，社民黨年底本來就會參與，將以台北市為主，台北市至少推5席，以3席當選為目標，但不管有沒有參選，公投本來是大家關心的議題，沒有選舉投票權的18歲公民也能參與公民投票，讓執政者知道「不要以為立法院過關了就是過關了，我們還有一個反抗的機會」。1070112