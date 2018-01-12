加班換補休 綠委：罰則入法更有保障

（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北12日電）國民黨團副書記長蔣萬安今天說，勞基法第32條之一加班換補休部分，通過的是民進黨團再修正動議，請敢做敢當。民進黨團書記長何欣純說，把罰則入法，對勞工更有保障。



媒體報導，行政院發言人徐國勇昨天說，勞動基準法第32條之一是國民黨提出，經朝野同意後通過。中國國民黨立法院黨團上午舉行記者會，蔣萬安在會中表示，民主進步黨不要再造謠，轉移焦點。



蔣萬安表示，上會期他就提案將「加班換補休」法制化，重點內容包括落實給付加班費，經勞工同意得換補休，補休時數須依加班費率加成計算；年度終了或契約終止，未休完時數須換回加班費發給勞工。相關內容獲勞團及學者專家支持。



蔣萬安說，他提出的勞基法第32條之一修正草案，朝野協商時民進黨團與勞動部都未採納，且在院會表決時，是先表決國民黨版，才表決民進黨版，現場所有國民黨立委投下反對票，反對民進黨版，何來朝野同意通過？最後通過的是民進黨團的再修正動議，不是國民黨原本的主張，過程都有錄音、錄影，請民進黨敢做要敢當。



何欣純向中央社記者表示，加班換補休的精神確實是蔣萬安先提出，在立法院長蘇嘉全主持的朝野協商中，大家經過討論認為方向是對勞工有利的，所以願意支持，蘇嘉全要大家回去想一想提出一個版本，後來民進黨團才會提出再修正動議。



何欣純說，「加班換補休」大家都同意，只是在於補休時數的換算比例上有不同意見，且民進黨的再修正動議把罰則入法，更能保障勞工權益，若沒有罰則勞工可能永遠都補休不到，重點不在比例換算，而是有沒有辦法執行，「就算沒有補休也一定要領得到錢」。



勞基法第32條之一明定，勞工在正常工作以外或休息日加班後，依勞工意願選擇補休，並經雇主同意，應依勞工工作時數計算補休時數。補休期限由勞雇雙方協商，補休期限屆滿或契約終止未補休，應依延長工作時間或休息日工作當日的工資計算標準發給工資。1070112