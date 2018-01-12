/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 康龍劉世芳寒流勞基法
>rss

柯文哲：蔣經國當年順應潮流有貢獻

發稿時間：2018/01/12 16:45

最新更新：2018/01/12 18:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
「破局：揭祕！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕」新書發表會12日在台北舉行，台北市長柯文哲（中）出席致詞表示，台灣民主路雖紛擾，但當年蔣經國順應潮流，所做的努力是有貢獻的。中央社記者孫仲達攝　107年1月12日「破局：揭祕！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕」新書發表會12日在台北舉行，台北市長柯文哲（中）出席致詞表示，台灣民主路雖紛擾，但當年蔣經國順應潮流，所做的努力是有貢獻的。中央社記者孫仲達攝　107年1月12日

（中央社記者游凱翔台北12日電）台北市長柯文哲今天說，台灣民主路雖紛擾，但當年蔣經國順應潮流，所做的努力是有貢獻的；最近促進轉型正義條例在立法院完成三讀，或許是重新檢視歷史的一個契機。

13日是故總統蔣經國逝世30週年，前總統馬英九、柯文哲等人下午出席由作家吳建國所著的「破局：揭祕！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕」新書發表會，但柯文哲、馬英九出席時間錯開，並未同台。

「這是一位曾經在台灣政壇呼風喚雨近40年，現在卻擁有兩極評價的前台灣總統。」柯文哲致詞時表示，有人欣賞蔣經國的操守、建設台灣的努力與魄力，稱讚他是民主舵手；但也有人批評他是獨裁統治者，整肅政敵、嚴重侵害人權。

柯文哲說，即使是個獨裁統治者，為何在去世多年後，仍獲得不少人懷念？「是我們對台灣過去的歷史認識不足？還是我們當前的政治出了什麼問題？」這是一個值得反省的問題。每個人看法或許不一樣，但能誠實說出自己的想法，才有可能了解彼此、反省與改進。

他也認為，在今天這個場合，必須承認對蔣經國統治台灣的那段歷史，「遺忘多於記憶、懷舊多於認識、忽視多於檢討」。面對歷史，在對錯之間，如果能經由資訊公開、理性對話，重新面對走過的歷史，不好的地方就避免再犯，好的地方繼續發揚光大。

柯文哲說，蔣經國在生命晚期啟動民主改革、解除戒嚴，允許反對黨成立、開放民眾赴大陸探親、開啟兩岸交流、解除報禁，並公開宣示：「我在台灣住了將近40年，已經是台灣人了。」在民主路上儘管過程紛紛擾擾，但總是朝向正面前進，證明蔣經國當年順應潮流所做的努力是有貢獻的，而最近促進轉型正義條例在立法院完成三讀，或許是重新檢視歷史的一個契機。

他表示，台灣是個移民社會，無論先來或後到，這裡是共同生活的國度，也許有不同的過去，但現在生活在一起，「到底要不要走向共同的未來，是我們要思考的」；不一定要贊同對方的想法，但可以透過對話化解歧見，找出團結前進的道路。1070112

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP