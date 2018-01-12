水利會改制遭質疑 農委會：學者有誤解

（中央社記者楊淑閔台北12日電）農田水利會將改制為公務單位引發學界連署反對。對此，農委會今天表示，改制升格後，對於農民灌溉服務及全國農業發展都有正向助益，學者對於水利會改制規劃內容或有誤解。



農田水利會組織通則修正草案，修法內容包括將農田水利會改制為公務機關，會長及各級專任職員準用公務人員行政中立法，應嚴守行政中立；會長及會務委員將自修正條文施行日起停止選舉，改由政府指派。



這項修法引起學者質疑，台大農學院前院長楊平世告訴中央社記者，公務機關化後效率肯定變差。農田水利會是歷史悠久的民間組織，他擔心倉促的政治決定下，民間的力量將灰飛煙滅，他堅持反對改制到底。



對於學者的質疑，農委會發布新聞稿表示，改制後，水利會工作站及水利小組將維持原有運作方式，農民用水權益經由政府系統性規劃，政府將持續挹注經費於農田水利建設，更可消除目前選舉制度因地方派系紛爭，造成基層農田水利服務不均的不合理情況，基層灌溉服務將會有效提升。



針對媒體報導前農委會主委陳保基質疑農委會無農業用水的主張，是滅農的第一步；楊平世表示水利會變為官派，是為了調度工業用水等意見，農委會回應指出，依據水利法第18 條農業水權優於工業水權規定，改制後，農委會也會持續捍衛農業用水；若遇枯旱狀況，需短期調度農業水權，則必須依農業用水調度使用協調作業要點規定，對受影響農民予以補償，絕對不會有農業水權受影響的情況。



農委會指出，以農田水利會公法人的性質來看，其財產屬公有財產的一環，改制後，農田水利會資產將成立特種基金，其收益及盈餘將專款專用於農田水利事業，政府也將持續挹注資源於農田水利事業，辦理渠道改善及清淤等相關農田水利事務，並無學者所謂違憲問題。



農委會指出，「農田水利會組織通則修正草案」已於立法院進行審議，期待立法院及社會各界能支持農委會對於強化農業水資源有效利用的規劃，草案通過後，農委會將持續辦理相關作業，並與社會各界討論進行各項規劃，以完成擴大對農民服務及強化農田水利會專業經營等政策目標。1070112