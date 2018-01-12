汪希苓揭江南案內幕 宋美齡緋聞引殺機

「破局：揭祕！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕」新書發表會12日在台北舉行，當年江南案相關人士，包含前國防部情報局長汪希苓（左）、前副處長陳虎門（右）與「白狼」張安樂（中）等人出席。中央社記者孫仲達攝 107年1月12日

（中央社記者劉麗榮台北12日電）前國防部情報局長汪希苓在新書「破局」中談到「制裁」江南案的5大原因，其中包括江南想寫宋美齡的一段不實緋聞。汪希苓說，有人給這個情報，但他沒有向故總統蔣經國報告。



江南案發生於1984年10月15日，華裔美籍作家劉宜良（筆名江南）在美國遭到中華民國國防部情報局僱用的台灣幫派分子刺殺身亡。江南案曝光後，台美關係也因此陷入緊張。



吳建國新書「破局：揭秘！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕」中談到蔣經國晚年臥床治國，反大陸統戰組織「劉少康辦公室」的擅權與擴權、「江南命案」和「十信事件」等，讓他決定順應民意，改變做法，從保守走向開放，奠定台灣民主化基礎。



其中，江南案暴露最高情治單位首長、時任國家安全局長汪敬煦奉國防部命令，下令竹聯幫主陳啟禮執行制裁拿情報局錢、卻出賣台灣利益的劉宜良。後來在美國強力施壓下，蔣經國經過2個月長考，才決定法辦汪希苓等人。



書中談到，蔣經國極為欣賞與器重汪希苓，希望汪先到情報局，以後再派到安全局，此話傳到汪敬煦耳裡，埋下「兩汪」不合種子，汪敬煦甚至借江南案惡鬥汪希苓。



在制裁行動完成後，國安局瞞著情報局，發動「一清專案」逮捕陳啟禮，並立即通知美國聯邦調查局「已經捕獲槍殺劉宜良的兇手」，使得江南案就此曝光，汪希苓、前情報局副局長胡儀敏、前情報局第三處副處長陳虎門被停職收押接受調查。



如果事情重來，還會下令制裁江南嗎？汪希苓說，要看是什麼局勢，看對國家是不是有利，這是最主要的考量。



不過，陳虎門則認為，當時這樣做是對的，他身為軍人、尤其是情報幹部，只是做了職責該做的事，他個人沒有一絲後悔，希望對國家盡應盡的責任。



汪希苓在書中談到制裁劉宜良的5大原因，除了劉宜良長期在海外詆毀蔣經國形象、當美中台三面諜外，還有一個原因是劉宜良當時正著手撰寫「宋美齡傳」，要炒抗戰時期，美國前總統羅斯福特使威爾基訪問重慶期間與宋美齡有一夜情的不實冷飯。當時美國媒體對此已有報導，宋美齡提告後，美國媒體已正式公開道歉。



汪希苓說，「美國已說這是造謠，再去寫，不是故意是什麼」，不知情的一般人會信以為真，但這個情報他沒有呈報，也沒有跟蔣經國報告。書中提到，這是必須制裁劉宜良，又不願公開的重要原因。



媒體追問，「制裁」決定的最高層次是汪敬熙或更高的人知道？汪希苓說，書裡有寫。吳建國則說，是國安會秘書長汪道淵與汪敬熙，不過汪希苓認為，汪道淵那時候是不管事的。



吳建國在書中指出，蔣經國做出蔣家人不能也不會競選下任總統的宣示，是受了江南命案的影響，情治單位的內鬥，汪敬煦為維護個人權力地位，不惜犧牲國家利益，也使得蔣經國決定重整情治單位，走向民主開放，江南案破了蔣經國原來的布局。



除吳建國、汪希苓、陳虎門外，台北市長柯文哲、前總統馬英九、中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂今天下午都出席「破局」新書發表會。1070112