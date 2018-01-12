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萬豪事件 陸委會：中華民國是主權國家

發稿時間：2018/01/12 21:41

最新更新：2018/01/12 21:46

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（中央社台北12日電）萬豪國際集團在會員郵件中將台港澳與西藏列為國家後，北京聲稱台灣是中國的一部分。陸委會今晚表示，中華民國是主權國家，陸方任何片面說法與做法，均無法改變此一客觀事實。

國際連鎖飯店業者萬豪推出的會員獎勵計畫「萬豪禮賞」，日前在發給中國會員的活動郵件中，把台灣、香港、澳門和西藏都列為「國家」。萬豪中文版官網和行動應用程式（app）註冊頁面也是如此。

此事曝光後，在中國大陸引起輿論軒然大波。

中國大陸官方隨即立案調查，並責令萬豪自行關閉中文網站、中文版app一週。萬豪執行長蘇安勵（Arne Sorenson）12日淩晨發表道歉信，指萬豪「一貫尊重並支持中國的主權及領土完整」。

新華社報導，中國外交部發言人陸慷下午在例行記者會回應提問時聲稱：「香港、澳門、台灣、西藏都是中國的一部分，這是客觀事實，也是國際社會的共識。」

他表示，中方歡迎外國企業到中國投資興業，同時在中國經營的外國企業也應當尊重中國的主權和領土完整，遵守中國法律，尊重中國人民民族感情。「這也是任何企業到其他國家投資興業、開展合作最起碼的遵循。」

對此，行政院大陸委員會晚間透過書面新聞參考資料表示，中華民國是主權國家，國際社會一致高度肯定台灣民主自由及人權法治等的成就與發展。

陸委會說，陸方任何片面的說法與做法，均無法改變此一客觀事實。1070112

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