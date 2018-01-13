2018選戰開打 蔡總統輔選首站赴南投

（中央社記者葉素萍台北13日電）兼任民進黨主席的總統蔡英文今天南下，為南投縣長參選人洪國浩站台。黨內人士說，2018地方大選，蔡英文首場造勢選在南投，顯示出黨中央高度期待「這是藍天變綠地重要縣市」。



民主進步黨中執會在去年12月27日通過提名南投縣草屯鎮長洪國浩參選2018年南投縣長選舉。



蔡英文今天展開首場輔選行程，出席「翻轉南投、南投躍起三部曲」造勢大會，為洪國浩站台。台中市長林佳龍也與會，延續2014年中彰投聯合競選、區域治理精神。



民進黨不分區立委蔡培慧、林靜儀，中執委湯火聖、南投縣黨部主委陳昭煜等黨公職幹部都應邀到場助講。



黨內人士指出，南投各系統毫無懸念地支持洪國浩，「這是民進黨從2005年之後，黨內最團結的一次」；洪國浩選過鎮長，但沒有全縣的競選經驗，洪國浩被提名參選縣長後，黨中央、地方黨部、候選人競選團隊已開過多次會議，就整體的選戰口號、文宣、造型、政策已形成共識，洪國浩競選團隊陸續組建起來，希望在短期間內迅速拉抬洪國浩的聲勢。



2014年的南投縣長選舉，民進黨的李文忠拿下49.03%的選票，國民黨的林明溱拿下50.96%選票；李文忠只差對手林明溱5000多票。



黨內人士表示，年底地方大選，蔡英文輔選首站選在南投，顯示出黨中央對南投有高度期望，這是「藍天變綠地」的重要縣市；蔡英文出席這場團結誓師大會，另一方面也是要讓支持者知道「南投選戰已起跑開打」。



民進黨祕書長洪耀福日前與媒體茶敘時強調，洪國浩是很優質的候選人，提名洪國浩，民進黨無愧於南投縣民。



至於其他縣市的輔選規劃，洪耀福說，蔡英文有兩個角色，一個是總統，一個是黨主席，需要適度扮演這兩種角色，後續的輔選行程還在安排。1070113