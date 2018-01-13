綠營啟動輔選 吳敦義：在野更要認真輔選

國民黨主席吳敦義（右）13日上午在台北國軍英雄館出席「飛越30、永懷於心－經國先生逝世30週年紀念大會」。左為前國民黨主席洪秀柱。中央社記者謝佳璋攝 107年1月13日

（中央社記者劉麗榮台北13日電）兼任民主進步黨主席的總統蔡英文下鄉輔選首站選南投縣，曾任南投縣長的中國國民黨主席吳敦義今天說，沒什麼下馬威，國民黨不是沒在野經驗，早就在輔選，在野黨更要認真輔選。



蔡總統南下為南投縣長參選人洪國浩站台。黨內人士說，西元2018年地方大選，蔡總統首場造勢選南投，顯示出黨中央高度期待「這是藍天變綠地重要縣市」。



國民黨上午舉行故總統蔣經國逝世30週年紀念大會，出身南投的吳敦義會前受訪被問到蔡總統輔選第一站到南投是下馬威？吳敦義說，沒什麼下馬威，蔡總統各縣市都會跑，就像他也是，「我們也老早就在輔選」，這很自然，不可能他到蔡總統的出生地就說是踢館或下馬威，不是這個意思。



此外，吳敦義表示，執政黨要找出問題所在，拚經濟、兩岸和平和廉能有為的政府，如果不把這些作為目標，每天清算別人，就不是正常、正派經營的執政黨；另一方面，如果在野黨都很鬆懈，不制衡批評，也違背在野黨責任。



2014年南投縣長選舉，國民黨候選人林明溱以5642票差距擊敗民進黨候選人李文忠；林明溱去年也已獲國民黨提名將尋求連任，對決洪國浩。1070113