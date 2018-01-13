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蔡英文:數十年問題無法一天解決 民眾要有信心

發稿時間：2018/01/13 11:57

最新更新：2018/01/13 14:49

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身兼民進黨主席的總統蔡英文（前中）13日南下南投中興新村，為黨提名的南投縣長參選人洪國浩（前右）站台造勢。中央社記者吳哲豪南投攝　107年1月13日身兼民進黨主席的總統蔡英文（前中）13日南下南投中興新村，為黨提名的南投縣長參選人洪國浩（前右）站台造勢。中央社記者吳哲豪南投攝　107年1月13日

（中央社記者吳哲豪南投13日電）民進黨主席蔡英文今天為黨籍南投縣長參選人洪國浩站台，蔡英文說，解決問題就像蓋房子，打地基一定聲音很大，也會有紛擾，但選她出來就是要做事情，請大家要對政府有信心

草屯鎮長洪國浩獲得民主進步黨提名成為黨籍的南投縣長參選人，民進黨南投縣黨部今天上午在南投中興新村大會堂，舉辦「翻轉南投、南投躍起三部曲」造勢大會，民主進步黨主席蔡英文出席造勢大會，出席大會的貴賓還有台中市長林佳龍、黨籍立委蔡培慧、林靜儀等人，而這也是立法院通過勞動基準法修法後，蔡英文第一個輔選行程。

由於事先接獲情報可能有陳情團體到場抗議，南投縣警察局不敢大意，將中興新村大會堂周邊道路進行管制，人車不能隨意進出，不過仍有陳抗團體在警方管制區外圍丟空心菜，以示抗議。

蔡英文上台致詞時說，執政是有挑戰性的事情，過去一年半來，我們遭遇到很多困難，也解決很多困難，過去的政府怕困難，很多事情都沒有做，民進黨執政後一項一項來解決，台灣的社會正經歷變化，像是年輕人及弱勢者居住正義、經濟轉型等、勞資爭議以及轉型正義等，每一項都進行中，台灣正在改變中。

蔡英文對著現場參加造勢大會的民眾指出，政黨輪替不是馬上就能解決台灣長久下來數十年的每一個問題，政黨輪替的意思就是現在開始解決問題，就好像在蓋房子一樣，在打地基的時候一定聲音很大，也會有一些紛擾，改變也會得罪很多人，她對著台下的群眾說，「別人不敢做的事情，我們大家來做好不好」，外面的人不理解，我們來承擔。

蔡英文表示，把基礎打好之後，建設就可以開始，將累積下來數十年的問題，一項一項一步一步解決，她知道外面有些人在批評，但改變一定會得罪人，但她也不能因為怕得罪人就不做，大家選蔡英文出來就是要來做事情的，所以她要請大家對政府有信心，把房子一天一天蓋起來，有一天房子一定會蓋好，「到時候大家歡歡喜喜來入厝」。

蔡英文說，現在政府治理地方不是一個縣一個市來做，而是聯合周邊的縣市一起打拚，2014年時她就提出區域聯合治理的概念，南投縣可以和台中市、彰化縣一起來拚，成就中部的大建設以及大進步。

2014年南投縣長選舉，國民黨候選人林明溱以5642票差距擊敗民進黨候選人李文忠；林明溱去年也已獲國民黨提名將尋求連任，對決洪國浩。1070113

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