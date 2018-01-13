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懷念蔣經國 馬英九：不只學習還要超越

發稿時間：2018/01/13 13:14

最新更新：2018/01/13 13:22

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故總統蔣經國逝世30週年，前總統馬英九（前）13日清晨前往頭寮謁靈，表達追思。中央社記者邱俊欽桃園攝　107年1月13日故總統蔣經國逝世30週年，前總統馬英九（前）13日清晨前往頭寮謁靈，表達追思。中央社記者邱俊欽桃園攝　107年1月13日

（中央社記者劉麗榮、侯姿瑩台北13日電）前總統馬英九今天表示，生長於威權時代的故總統蔣經國透過智慧與毅力親手終結威權時代，民主的燈塔是蔣經國打下，中國國民黨不但要學習這樣的典範、更要超越蔣經國。

蔣經國民國67年5月及73年5月先後就任中華民國第6、7任總統，77年1月13日病逝，享壽79歲。

蔣經國逝世30週年，國民黨主席吳敦義與前國民黨主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫及洪秀柱同台出席在台北國軍英雄館舉辦的「飛越30，永懷於心－經國先生逝世30週年紀念大會」。

會中播放追思影片，由蔣經國官邸廚師、民間友人或後代，敘述與蔣經國相處點滴，追憶蔣經國不時訪查民情、平易近人，台下有人看了熱淚盈眶。

吳敦義細數蔣經國政績，包括推動十大建設、解除戒嚴、開放黨禁，領導中華民國在民主、法制方面發展，並開放兩岸探親，開啟兩岸和平穩定交流。

他說，國民黨再度成為在野黨，要堅定本心贏得重新執政機會，建立廉能、有效率、親切而勤快的政府，希望在總統選舉重新贏得執政機會，也希望國民黨贏得今年底地方選舉，希望大家再次給國民黨機會。

曾任蔣經國英文秘書的馬英九表示，蔣經國常到各地訪查民情，有次問某年輕人在哪當兵？年輕人說：「報告院長，這是軍事機密我不能告訴你。」；蔣經國說：「對對對，軍事機密不要告訴我。」

他說，蔣經國當時是行政院長，還是非常尊重軍中規定，不像現在有些人被哨兵檢查還大擺官威。

馬英九表示，他任內兩岸簽訂ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議），韓國青瓦台立刻召開緊急會議因應衝擊，曾幾何時，兩岸關係又陷入他當初上任前的冰封狀態；另一方面，日前兩韓會談，台灣本來走在韓國前面，有機會領先，因繼任者沒好好處理兩岸關係，讓整個國際競爭又落後了。

他說，國民黨經歷這麼多困難，曾有領袖把台灣帶向前所未有的民主富足境界，未來還有很多工作要做，尤其當蔣經國終結威權後，有個新威權體制正蠢蠢欲動，一定要提高警覺，台灣好不容易建立民主制度，不要在這個過程又被毀壞了，這是所有愛護台灣自由民主的人的責任。

會後被媒體問到下一個蔣經國在哪？馬英九笑了笑表示，「謝謝你的好問題」。

洪秀柱受訪時表示，這問題很難回答，「現在每一個人都有心想要學習蔣經國的精神，可能學得還不夠到位」，蔣經國在歷任總統民意調查還是第一名，怎樣吸引民眾，讓民心尊重認同，大家要共同努力。

至於蔣經國後代、國民黨籍立法委員蔣萬安有可能是下一個（蔣經國）嗎？洪秀柱說，「這個可能還要再加努力，不要一下子給他太大的壓力」，蔣經國確實是蔣萬安學習楷模。

是否看好蔣萬安參選台北市長？洪秀柱說，這要看蔣萬安，從踏入政壇開始就是考驗，需要時間，經歷各種狀況、反應與接受挑戰。1070113

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