友人憶蔣經國 中美斷交親訪店家穩定民心

（中央社記者劉麗榮台北13日電）前總統蔣經國逝世30週年，蔣經國民間友人張滿回憶，中美斷交時，蔣經國請她帶他到附近店家逐一拜訪，讓大家安心、繼續做生意，了解「台灣確定沒事情」，這讓她真的很感動。



蔣經國生於民國前2年（西元1910年），77年1月13日病逝，享壽79歲，今天是逝世30週年。為紀念蔣經國，國民黨規畫一系列紀念活動，12日晚間在中山堂舉辦音樂會，13日在國軍英雄館舉行紀念大會，14日一早將在碧潭舉辦感恩路跑。



中國國民黨主席吳敦義與前國民黨主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫及洪秀柱今天上午同台出席在台北國軍英雄館舉辦的「飛越30，永懷於心－經國先生逝世30週年紀念大會」。



會中播放紀念影片，蔣經國民間友人、台中大里美方芋仔冰城的張滿說，中美斷交時，蔣經國對她說「妳可不可以帶我去隔壁，我想去安慰大家」，張滿就帶著蔣經國「這排店家去了好多間、對面那排也去了好多間」，穩定商家與民心。



蔣經國官邸廚師李福平也回憶蔣經國的節儉，「好吃的時候剩下一口，他（蔣經國）也要留起來」，一般人大魚大肉山珍海味，哪有像蔣經國這樣「一口也要留起來」。



吳敦義昨天率國民黨中央黨部、地方黨部人士前往桃園市大溪區頭寮謁陵。馬英九今天也前往頭寮謁陵，他指出，生長於威權時代的故總統蔣經國透過智慧與毅力親手終結威權時代，民主的燈塔是蔣經國打下，中國國民黨不但要學習這樣的典範、更要超越蔣經國。



此外，最近有數本關於蔣經國的新書出版，包括「蔣經國祕書報告！」、「破局：揭祕！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕」與「刺蔣：鄭自才回憶錄」。



「蔣經國祕書報告！」作者之一、曾任蔣經國14年祕書的宋楚瑜昨天回憶老長官治國理念和風格說，蔣經國做事最重要的三原則分別就是「做對的事情，把事情做對」、「要做什麼，如何做」、「明白這些事為誰而做」，真正領導人必須去溝通，親自走出來化解疑慮，不但要去做，還要知道如何做，不能只是袖手旁觀。



台北市長柯文哲昨天出席「破局：揭祕！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕」新書發表會時談到，台灣民主路雖紛擾，但當年蔣經國順應潮流，所做的努力是有貢獻的；最近促進轉型正義條例在立法院完成三讀，或許是重新檢視歷史的一個契機。



不過，蔣經國後代、國民黨籍立法委員蔣萬安低調沒出席任何追思蔣經國紀念活動，昨天帶著6歲兒子蔣得立出席國民黨舉辦的潮T發表會。



面對外界質疑國民黨不斷緬懷兩蔣，如何吸引年輕人支持？吳敦義表示，人要飲水思源，政黨紀念對國家有貢獻的領袖，有什麼好批評？



蔣經國曾任國防會議副秘書長、行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會主任委員、國防部副部長、國防部長、行政院副院長，民國61年擔任行政院長，先後推動「十大建設」及「十二項建設計畫」，帶動台灣經濟蓬勃發展、奠定日後台灣經濟起飛的基礎。



蔣經國在67年5月、73年5月先後就任中華民國第6、7任總統，76年7月宣布台灣地區解除戒嚴，開放報禁、黨禁，奠定台灣民主政治良性發展。兩岸關係方面，76年11月開放民眾赴大陸地區探親，開啟兩岸關係新里程碑。1070113