勞基法公投啟動傳內鬨 黃國昌：捕風捉影

對於傳出時代力量黨內對勞基法公投有不同意見，時力立委黃國昌（前中）14日表示，勞基法修惡，時力不支持，因此發動複決公投，讓人民發聲；至於外界要捕風捉影，見縫插針，「省省吧」。中央社記者裴禛攝 107年1月14日

（中央社記者蔡佳伶台北14日電）傳出黨內對勞基法公投不同調，時代力量立委黃國昌今天說，勞基法修惡，時力不支持，因此發動複決公投，讓人民發聲；至於外界要捕風捉影，見縫插針，「省省吧」。



時代力量推動公民憲政會議、最低工資法和勞基法複決3項公投，今天在全國各地同步展開連署，黃國昌和時力立委徐永明下午來到華山文創園區，號召民眾參與。



黃國昌表示，在勞基法修得比預期更惡之後，時代力量一直在努力的，就是盡可能減緩或消除新法對勞工權益造成的傷害，因此決定推動複決公投，希望藉由連署，讓人民意志清楚展現出來。



徐永明表示，希望最近就能達成第一階段連署，送到中選會，第2階段連署在夏天完成，讓公投在年底與地方選舉合併舉行。



關於傳出內鬨，時力立委洪慈庸、林昶佐和高潞•以用•巴魕剌對勞基法公投有不同意見，今天台北場未見林昶佐，對此，黃國昌說，外界要捕風捉影，見縫插針，省省吧；時代力量作為政黨，要做的事情非常多，沒辦法期待全部立委每個活動都要到。



徐永明說，這是黨政會議的決策，時力做了民調，大部分民眾也支持勞基法複決公投，這個方向很清楚，會一直往前走。



而對傳出時代力量內部群組對推動勞基法公投有激烈辯論，徐永明說，沒有，這不是他們的風格。1070114