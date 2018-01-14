打不死的小強助陣 羅智強加入丁守中團隊

前總統府副秘書長羅智強14日宣布加入表態參選台北市長的丁守中團隊。（中央社檔案照片）

（中央社記者李淑華台北14日電）首都之戰激烈，國民黨最快春節後啟動初選機制。前總統府副秘書長羅智強今天宣布加入表態參選台北市長的丁守中團隊。丁守中說，羅智強是「打不死的小強」，有羅助陣，強強強。



台北市長選舉充滿變數，尤其民進黨是否支持現任台北市長柯文哲，或是自己提名參選，目前尚未明朗，再加上民進黨與國民黨遲未明確規劃黨內提名時程，使得首都一役備受矚目。



國民黨方面，最快可能在農曆年後才會啟動初選機制，目前除前立委丁守中、鄭麗文表態角逐外，國民黨立委蔣萬安也是熱門人選。



羅智強今天則宣布加入丁守中團隊，出任丁守中的青年及網路總策劃。



由於羅智強的臉書粉絲團僅91萬人按讚，未達原先預期的100萬人目標，因此他已於日前宣布退出台北市長選戰，轉而評估投入台北市大安文山區市議員選戰。



「我是被丁守中四顧茅廬的誠意打動」，羅智強說，2016年5月底，他從美國回台，由於先前的政治風波，自己仍處在生涯低潮，丁守中二度來訪，邀他加入競選市長團隊，但當時他坦白告知，自己也有意參選台北市長。丁守中則大方的鼓勵他努力爭取，公平競爭。



在他宣布不角逐台北市長選舉後，丁守中再度訪問，力邀協助，希望羅智強鼎力相助。丁守中希望借助羅智強在論述、社群網路的長才。



經過長考，羅智強決定擔任丁守中「青年及網路總策劃」，協助青年政策規劃與網路宣傳。



對於為何支持丁守中，羅智強表示，丁守中是正派、專業、準備好的台北市長；選市長是選能力、選特質，不是選年紀。



丁守中則認為羅智強「俠骨義膽、論述能力強」，尤其在社群網路的經營上，在國民黨內更是一枝獨秀，「有打不死的小強助陣，丁守中，強強強！」



丁守中說，這一場選戰，他定義為「城市發展繁榮之戰」，將藉助羅智強的廣大青年網友及社群網路經營能力，協助宣揚政見理念。1070114