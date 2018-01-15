不畏嚴寒 空軍救護隊玉山演練高山搜救

寒流來襲，空軍救護隊14日不畏嚴寒，出動S-70C直升機前往海拔3585公尺的玉山北峰執行「高高度搜救訓練課目」，順利完成任務。（空軍救護隊提供）中央社記者呂欣憓傳真 107年1月15日

（中央社記者呂欣憓台北15日電）寒流來襲，全台急凍，空軍救護隊昨天不畏嚴寒，出動S-70C直升機前往海拔3585公尺的玉山北峰執行「高高度搜救訓練課目」，順利完成任務。



全台低溫，高山上甚至下起雪來，但國軍執行任務依舊不停歇。陸軍特訓中心「高寒地救援訓練班」以及「高寒地作戰師資班」學員，在極低溫的合歡山武嶺營區進行訓練，空軍救護隊則前往玉山執行任務。



空軍救護隊表示，執行高山搜救任務，除了跟低溫對抗，還要針對高山中多變的氣流進行立即判斷與反應，以穩定飛機操控，便於在真正執行救援任務時，能以最短的時間救出待救者，確保所有機組員的安全。



空軍救護隊指出，每年冬季下雪，通往玉山氣象站登山道路，常因積雪造成交通中斷，不利人員行走，經交通部向國防部提出申請後，救護隊都會派遣直升機，協助玉山氣象站執行運補任務。



隸屬空軍第四聯隊的空軍救護隊，現有S-70C-1/1A、S-70C-6及EC-225等三型機，執行各項救援任務包括軍事搜救、沿海巡邏、偵照、運補、元首及政府軍政長官視導專機、新武器研發支援等任務為主，兼負山、海難、空難、緊急傷（病）患後送及重大災害搶救等民間救護任務。1070115



