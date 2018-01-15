羅智強力挺丁守中 任青年及網路總策劃

宣布參選台北市長的前國民黨立委丁守中（左）與前總統府副秘書長羅智強（右）15日在台北舉行聯合記者會，羅智強出面表達力挺之意。中央社記者施宗暉攝 107年1月15日

（中央社記者黃麗芸台北15日電）前總統府副秘書長羅智強挾帶近百萬粉絲戰力，今天正式宣布加入表態參選台北市長的丁守中團隊，擔任青年及網路總策劃一職；丁守中也盼藉此補強團隊戰力，一起翻轉台北。



台北市長選舉競爭激烈，中國國民黨內已有丁守中和鄭麗文表態參選，另外界呼聲高但仍未表態的還有蔣萬安，各有優勢；目前國民黨最快春節後啟動初選機制，提名人選要等農曆年後才會明朗。



先前也有意參選的羅智強，因臉書粉絲專頁按讚數未破百萬，他在元旦當天宣布，兌現承諾不選下屆台北市長。



事過才兩週，丁守中和羅智強今天共同舉行記者會對外宣布，羅智強決定加入丁守中團隊，出任青年及網路總策劃一職。



羅智強表示，他在走訪基層時聽過許多聲音，很多人都說若2014年是丁守中出線選台北市長，就不會有現在的柯文哲，自己也長期觀察丁守中，認為丁是目前將所有心力都放在談政見的唯一參選人。



他指出，丁守中針對北市教育、交通、文化和都更等面向，都提出具體看法，是一個準備好的台北市長參選人，這也是他站出來力挺的原因。



丁守中也認為，羅智強在臉書粉絲團經營有成，他加入團隊有助改善最弱的一環（網路），也等同有百萬粉絲加入，有助爭取更多市民和年輕人的支持，絕對強強強。



同時他也謝謝羅智強的肯定和支持，丁守中說，羅智強思路敏捷且對社會觀察敏銳，可謂俠骨義膽，加上有前總統府副秘書長的資歷，對蔡政府施政鞭辟入裡，希望一起提升台北市的競爭力，加速翻轉、找回台北的驕傲。



媒體會後聯訪詢問如何看蔣萬安民調急起直追。丁守中表示，自己仍居黨內民調領先態勢，但黨內初選應先進行電視辯論再做民調，讓市民了解各參選人的政見，才較具參考價值，也盼黨內提名盡快定調。



羅智強則認為，民調只是個選舉過程，最重要的是公平、公正和公開的程序，又以市政辯論最為重要，讓選民來做決定，目前的民調僅供參考價值而已。



此外，羅智強也提到，自己目前仍在評估是否參選台北市議員或立委選舉，先前已向丁守中說明過，並無礙自己表態支持誰。1070115



