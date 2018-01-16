/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小紅莓健康公宅夏威夷空中巴士

107年九合一選舉 中選會確認11/24投票

>rss

見金石獎企業 副總統談永續低碳社會

發稿時間：2018/01/16 12:38

最新更新：2018/01/16 12:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者葉素萍台北16日電）副總統陳建仁今天接見「第25屆中華建築金石獎」得獎企業代表，他期盼，藉由營建產業與政府共同合作，全面提升台灣因應氣候變遷能力，以建立永續低碳社會，強化國家競爭力。

陳副總統致詞提到，新政府上任後，積極推動各項住宅政策。目前除了已修正「住宅法」，與地方政府通力合作，落實8年20萬戶社會住宅的社會政策目標，在去年12月也完成制定公布「租賃住宅市場發展及管理條例」，為未來健全租屋體系奠定重要基礎。

他說，政府目前積極加速危險及老舊建築重建、推動都市更新、強化公辦都更能量；同時透過前瞻基礎建設，結合地方政府推動城鄉、水資源等基礎建設，將使國人可以享受更安全與優質的生活環境。

在經濟發展方面，陳副總統指出，為提振經濟景氣、促進投資動能，行政院已提出6項具體措施，包括政府帶頭加薪、優化賦稅制度、號召投資台灣、推動法規鬆綁、加速推動前瞻基礎建設計畫、持續推動五加二產業創新計畫等，希望藉由刺激民間消費、擴大公共建設、帶動民間投資、落實經濟轉型升級，來加速推動台灣經濟發展。此外，近來各項經濟指標也顯示台灣的經濟正穩健成長中。

另外，他提到，台灣已在2015年制定公布「溫室氣體減量及管理法」，明定2050年國家溫室氣體長期減量目標，配合具有經濟誘因的管理措施，逐步建立從免費核配到有價配售的總量管制與交易制度。其中，不論是太陽光電再生能源的推展，或建築物節能的規劃設計，都與營建產業息息相關，期盼藉由營建產業與政府共同合作，全面提升台灣因應氣候變遷的能力，以建立永續低碳社會，強化國家的競爭力。

陳副總統認為，依據總統蔡英文的施政藍圖，政府未來將以生態城市永續發展的新視野，全盤檢視台灣城鄉與建築的發展環境，鼓勵建築產業升級，提升各學校建築專業教育，以建立建築產業完善的發展環境。他期勉得獎業界菁英持續回饋社會，建立優良品牌形象，未來與政府攜手合作，共同打造永續幸福家園。1070116

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP