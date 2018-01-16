見金石獎企業 副總統談永續低碳社會

（中央社記者葉素萍台北16日電）副總統陳建仁今天接見「第25屆中華建築金石獎」得獎企業代表，他期盼，藉由營建產業與政府共同合作，全面提升台灣因應氣候變遷能力，以建立永續低碳社會，強化國家競爭力。



陳副總統致詞提到，新政府上任後，積極推動各項住宅政策。目前除了已修正「住宅法」，與地方政府通力合作，落實8年20萬戶社會住宅的社會政策目標，在去年12月也完成制定公布「租賃住宅市場發展及管理條例」，為未來健全租屋體系奠定重要基礎。



他說，政府目前積極加速危險及老舊建築重建、推動都市更新、強化公辦都更能量；同時透過前瞻基礎建設，結合地方政府推動城鄉、水資源等基礎建設，將使國人可以享受更安全與優質的生活環境。



在經濟發展方面，陳副總統指出，為提振經濟景氣、促進投資動能，行政院已提出6項具體措施，包括政府帶頭加薪、優化賦稅制度、號召投資台灣、推動法規鬆綁、加速推動前瞻基礎建設計畫、持續推動五加二產業創新計畫等，希望藉由刺激民間消費、擴大公共建設、帶動民間投資、落實經濟轉型升級，來加速推動台灣經濟發展。此外，近來各項經濟指標也顯示台灣的經濟正穩健成長中。



另外，他提到，台灣已在2015年制定公布「溫室氣體減量及管理法」，明定2050年國家溫室氣體長期減量目標，配合具有經濟誘因的管理措施，逐步建立從免費核配到有價配售的總量管制與交易制度。其中，不論是太陽光電再生能源的推展，或建築物節能的規劃設計，都與營建產業息息相關，期盼藉由營建產業與政府共同合作，全面提升台灣因應氣候變遷的能力，以建立永續低碳社會，強化國家的競爭力。



陳副總統認為，依據總統蔡英文的施政藍圖，政府未來將以生態城市永續發展的新視野，全盤檢視台灣城鄉與建築的發展環境，鼓勵建築產業升級，提升各學校建築專業教育，以建立建築產業完善的發展環境。他期勉得獎業界菁英持續回饋社會，建立優良品牌形象，未來與政府攜手合作，共同打造永續幸福家園。1070116