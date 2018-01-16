外交部證實 台協助中國大陸異議人士赴美

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）媒體報導，中國大陸異議人士王睿滯台4年後，在台美政府機密運作下，12日抵達美國。外交部今天表示，針對王睿尋求美國政治庇護，移民署與美國在台協會（AIT）台北辦事處密切協調。



外交部北美司司長陳立國今天在外交部例行新聞說明會表示，王睿尋求美國政治庇護，外交部的角色是協助國內相關政府機關與AIT台北辦事處之間的溝通聯繫。就外交部的了解，移民署與AIT台北辦事處有密切的協調，相關細節由AIT或移民署說明。



AIT發言人游詩雅（Sonia Urbom）向中央社記者表示，沒有相關訊息可提供。



自由亞洲電台12日報導，王睿滯台4年後，12日成功秘密抵達美國，創下16年來，中國大陸異議人士由台灣赴美新紀錄。



根據報導，2014年跳機尋求台灣庇護的中國大陸異議人士王睿，2015年9月與其他大陸異議人士欲駕船赴美國尋求政治庇護中途擱淺台灣，台灣因未有難民法，王睿尋求庇護未果。但在「台美政府高度機密運作下」，王睿近日抵達美國。



另外，媒體問到，若未來有中國大陸其他異議人士來台灣尋求庇護或支持，政府的做法？陳立國說，中華民國是愛好自由和平跟保障人權的國家，與美國有相同理念與價值，基於保障人權的理念，未來若有類似案例，處理的方向「大致應該會一樣的」，也就是對追求自由民主的人，希望給予協助。1070116