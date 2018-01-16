陳師孟：盼彈劾採記名投票 讓陽光照進來

（中央社記者劉麗榮、顧荃台北16日電）立法院臨時會今天行使監委同意權投票，由總統蔡英文提名的11名監委被提名人全部過關。準監委陳師孟指出，希望監察院能調整彈劾審查內規，採記名投票，「讓陽光照進來」。



民國103年年7月，立法院臨時會行使第5屆監委人事案同意權投票，計有11人遭到立法院否決。立法院院會今天上午行使監察委員同意權投票，監委被提名人王幼玲、田秋堇、瓦歷斯‧貝林、林盛豐、高涌誠、張武修、楊芳玲、楊芳婉、陳師孟、蔡崇義、趙永清等11人均獲過半立委同意，順利通過門檻當選，任期至109年7月31日。



陳師孟接受中央社記者訪問時表示，上任後首先希望對監察院審查內規提出改善意見，他說，現在彈劾案審查結果是採不記名投票，也不公布大家的意見，他跟好幾位被提名監委都感覺，監察院的審查規則應該要透明公開，「讓陽光照進來」。



陳師孟說，現在連法院、立法院審查案子，都採用記名投票，監察院沒有道理一定要保密，每個人（監委）要對自己的意見負責。



陳師孟指出，只要監察院願意修改監察法的施行細則，送到立法院備查即可。



對於記名投票，準監委高涌誠表示不反對，但也不完全贊成，如果大家有共識會接受。他認為，彈劾案的討論過程應該公開，也須保障獨立行使職權，投票部分，或許可以事後再公開。他贊成彈劾案的程序應該受到監督，也希望現有的監委支持。



準監委楊芳玲也同意監委在調查過程中應比照檢察官辦案的偵查不公開，以免影響當事人名譽，或讓調查受干擾，但彈劾結論出來後，就應該公開誰同意、誰反對，因為資訊公開是政府對人民負責的基本原則。



上任後首要工作，陳師孟表示，會關注司法、人權案件，「扁案當然是重點，馬案也是。」陳師孟在接受立法院審查時曾表示，前總統陳水扁受審的4案都是遭到司法迫害，如果依照正常程序，用正常的法律見解來判的話，應該是沒有（貪污）。



楊芳玲指出，未來會關切司法獄政、人權與教育問題。高涌誠則說，個案不方便講，他會本於初衷，了解監察院轉型為國家人權委員的可行性。就他了解，監察院已擬有草案，但不曉得討論的進度到哪裡，會跟現任監委討論，看如何促成。



準監委田秋堇則關切環境、生態、食安、能源、兒童權益跟動物福利等議題，她說，國家最大的天然氣接收站就在台中港，但台中火力發電廠卻10個機組都是燃煤機組，原因只是比較便宜，出任監委後將繼續深入了解此案。1070116