推勞基法複決公投 時力首階段連署達標

（中央社記者蔡佳伶台北16日電）時代力量推動勞動基準法修法複決等公投，時力籍立委黃國昌今天表示，已完成第一階段提案連署，希望中選會儘速完成審核。此外，即刻啟動第二階段連署，希望今年底綁地方選舉。



黃國昌和時力籍立委徐永明上午10時以推車推4大箱連署書到中央選舉委員會遞交。



兩項全國性公民投票案提案主文分別為「您是否同意，立法院應制定『最低工資法』，保障最低工資應滿足勞工及其受扶養親屬之基本生活所需」及「您是否同意，應廢止立法院於2018年1月10日三讀通過就勞動基準法相關條文之修正，由立法院重新討論審議」。



立法院10日三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。



徐永明表示，最低工資法及勞基法複決公投已達第一階段門檻，勞基法複決公投收到2278份連署書，最低工資法2063份，都遠超過第一階段連署所需的1800多份連署書；這是年底公投啟動第一步，第二階段連署門檻達28萬份，會竭盡全力達成，希望公投與年底地方選舉一併舉行。



黃國昌表示，希望中選會以最快方式完成審核，第二階段連署現在即刻啟動。



公投法規定，全國性公投案提案人人數，應達提案時最近一次總統、副總統選舉選舉人總數萬分之一以上，以2016年總統副總統選舉人數估算，約為1879人；成案連署門檻為提案時最近一次總統、副總統選舉選舉人總數1.5%以上（約28萬人）。1070116