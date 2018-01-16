制裁北韓 外交部：台美密切溝通

外交部北美司長陳立國16日在外交部例行新聞說明會表示，自民國105年至今，美方與外交部針對制裁北韓相關議題共聯繫27次。中央社記者侯姿瑩攝 107年1月16日

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）外交部北美司長陳立國今天表示，美方從民國105年至今，針對北韓議題透過外交部希望台灣配合協助、查緝，共與外交部聯繫27次，包括去年23次，今年2次。



法務部12日首次依資恐防制法規定邀國家安全局、內政部、外交部、國防部、經濟部、中央銀行、金融監督管理委員會等部會委員召開資恐防制審議會，會中基於國際合作及聯合國決議認有必要，通過指定陳世憲、Bunker's Taiwan Group Corporation（註冊地：英屬維京群島）、Billions Bunker Group Corporation（註冊地：馬紹爾群島共和國），共計1個人、2境外法人為制裁名單，制裁及於陳世憲為實質受益人的Oceanic Enterprise Co. Ltd.、UMC Corporation Peru S.A.C的2個境外法人。



陳立國在外交部例行新聞說明會回應記者詢問有關制裁北韓議題時表示，這是資恐防制法105年7月頒布實施以來首例，展現政府積極配合聯合國制裁北韓決心。



陳立國說，美國國務院回覆媒體詢問時，感謝台灣採取有力、即時行動，並表彰台灣採取行動對北韓施加外交與經濟壓力，為國際社會樹立珍貴榜樣。



同時，外交部與美國在台協會（AIT）針對北韓制裁有密切溝通。



記者詢問，目前除陳世憲，是否有其他類似案例？陳立國表示：「這部分除了陳世憲這個個案以外，沒有其他新的訊息。」



陳世憲涉嫌安排「比利恩18號」、以Billions Bunker集團租用的香港籍油輪「方向永嘉」號，參與販賣石油給北韓的行動，日前遭台灣高雄地方法院檢察署傳訊後，以新台幣150萬元交保。



此外，媒體詢問美國國防部長馬提斯（James Mattis）將訪中國，是否要求美方向台灣簡報？陳立國表示，有注意到這則消息，外交部一向密切關注中美交流，包括美方高層訪問中國大陸，希望美方對台灣關切議題，能在事前、事後向台灣方面簡報，了解相關交流內容，如果有涉及台灣部分，一貫立場是希望美方不要因中美交流而犧牲美台關係與台灣利益。



陳立國感謝馬提斯去年出席香格里拉對話，就區域安全表達美方看法時，特別重申台灣關係法。台灣樂見美國國務院、國防部、白宮主管台灣事務官員陸續到位，希望他們協助促進台美關係。1070116