農田水利會改制 吳敦義：民進黨巧取豪奪

針對民進黨立法院黨團打算通過農田水利會改制公務機關案，各地農民團體和水利會16日號召民眾赴立法院抗議，國民黨主席吳敦義（後中）與副主席郝龍斌（後右4）、副主席兼秘書長曾永權（後左2）等人到場聲援。中央社記者徐肇昌攝 107年1月16日

（中央社記者吳欣紜台北16日電）國民黨主席吳敦義今天說，民進黨政府應與農田水利會好好討論可以提高水利會效率的方式，「這是合理、合情且不會霸道的做法」，但民進黨政府卻巧取豪奪、讓人無法忍受。



立法院長蘇嘉全上午指出，將於下午2時30分召集朝野協商農田水利會組織通則部分條文修正草案，內容主要就是要讓農田水利會改制為公務機關。



反對農田水會改制為公務機關、會長改為官派，17個水利會的主要幹部及農民今天下午聚集在立法院群賢樓前抗議，吳敦義及國民黨立委也合體到場聲援。



吳敦義表示，他是出自南投縣的農家子弟，從小就能體會農家辛苦以及農田水利會的貢獻，民國70年他回故鄉南投擔任縣長，處理許多公頃的農地重劃，有許多農民所捐的土地作為水圳灌溉之用，「這都是現在農田水利會取自於會員、農民的土地」。



吳敦義說，民國44年水利法就規定水利自治機構是公法人，民國82年更修正農田水利會組織通則，明訂農田水利會是公法人，預算決算需經農委會同意，工程採購都要依照政府採購法，同時也接受農委會嚴格的監督。



吳敦義批評，民進黨應該好好坐下來與農田水利會好好討論，檢討什麼方式可以提高農田水利會營運效率，這是合理、合情且不會霸道的做法，但民進黨政府卻巧取豪奪，讓人無法忍受。



國民黨立法委員張麗善也指出，農田水利會已經有超過百年歷史，每個灌溉排水都是農民自己出錢出力所興建的，現在民進黨政府完全不聽取農民心聲，就要收回農民的財產跟權利。



張麗善表示，農田水利會的小組長、會務委員及會長，是由會員直選產生的，這是民主進步、自治原則，但政府現在卻要拔掉農民權利，政府不只搶水、搶錢，更是搶民權，「根本是土匪政府」。1070116