/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小紅莓玄松月健康公宅簡余晏

委內瑞拉反政府英雄 證實遭警圍捕擊斃

>rss

徵兵制走入歷史 末代成功嶺新訓役男抽籤

發稿時間：2018/01/16 18:19

最新更新：2018/01/16 18:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
徵兵制今年起將正式走入歷史，第2225梯次末代陸軍的161名役男16日在台中成功嶺營區抽籤，決定到基地服役的地點與類別。中央社記者蘇木春攝　107年1月16日徵兵制今年起將正式走入歷史，第2225梯次末代陸軍的161名役男16日在台中成功嶺營區抽籤，決定到基地服役的地點與類別。中央社記者蘇木春攝　107年1月16日

（中央社記者蘇木春台中16日電）今年起徵兵制走入歷史，役男將改服軍事訓練役，最後一梯到成功嶺新訓的義務役男今天抽籤，接著放結訓假，有士兵認為自己是最後一梯運氣不好，但有人覺得能完整訓練才叫當兵。

今年起民國83年後出生的役男，將由傳統1年的義務役，改服4個月的軍事訓練役，今天第2225梯次末代陸軍的161名役男，在台中成功嶺營區抽籤，決定到基地服役的地點與類別，有役男抽到金門、馬祖等外島，也有的抽到離家鄉較近的基地，幾家歡樂幾家愁。

家住新竹的役男劉興達表示，既然要花1年的時間當兵，那就應該要充實度過，他選擇轉服志願役，並自願至馬祖南竿服役，他認為外島任務較單純且兵役一輩子只有一次，選擇與一般人不一樣的軍旅，才是最聰明的選擇。

陸軍十軍團政戰主任文天佑受訪表示，未來將持續承接軍事訓練役的業務，新兵入伍都是整套的模式化課表，不再會有抽籤、下基地的過程，訓練都是在營區內完成。

16日下午5時起受訓的新兵陸續放結訓假，成群結隊步出營區，互相慶祝呼喊並道別。王姓士兵說，在軍中有長官提到是最後一梯訓練的義務兵，會特別「訓練、照顧」，他一開始覺得自己運氣不好，結訓後覺得雖然要多花8個月，但是很值得。

江姓士兵說，他就讀大學時，就有聽聞義務役將結束，原本想說延後入伍可以改服4個月的軍事訓練役，因此就讀完研究所才當兵，但還是趕上義務役的「末班車」，雖然如此還是覺得經過完整訓練才叫當兵。1070116

徵兵制今年起將正式走入歷史，16日最後一梯到成功嶺營區新訓的士兵抽籤，下午5時起受訓的新兵陸續放結訓假。中央社記者蘇木春攝　107年1月16日徵兵制今年起將正式走入歷史，16日最後一梯到成功嶺營區新訓的士兵抽籤，下午5時起受訓的新兵陸續放結訓假。中央社記者蘇木春攝　107年1月16日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP