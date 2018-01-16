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委內瑞拉反政府英雄 證實遭警圍捕擊斃

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立委高潞當選議員 法律規定議員不得兼公職

發稿時間：2018/01/16 20:55

最新更新：2018/01/16 20:55

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（中央社記者劉麗榮台北16日電）中選會今天公告立委高潞‧以用遞補當選花蓮縣議員。地制法53條規定，縣市議員不能兼任其他民選公職人員。中選會主委陳英鈐說，除非她書面放棄，才有下一順位能否遞補的問題。

花蓮縣議員楊德金因貪汙判刑定讞且褫奪公權，遭內政部解除議員職權，所遺任期到今年底。中選會今天下午舉行委員會議，會中討論通過因為該選舉區最高票落選人高潞‧以用‧巴魕剌（Kawlo．Iyun．Pacidal）符合遞補資格，因此於今天公告遞補當選。

中選會主委陳英鈐表示，高潞‧以用依法有遞補資格，除非她書面放棄遞補，才有下一順位能不能遞補的問題。中選會有行文給高潞‧以用，目前還沒有收到回函。

他說，內政部的函釋有提到，考慮地制法53條規定，縣市議員不能兼任其他民選公職人員。陳英鈐指出，當時立法意旨，確實不希望議員兼任其他民選職務，至於這樣（指兼任）會產生甚麼樣的法律效果，非不能中選會主管事項，不能越俎代庖。

如果書面放棄，後續程序該怎麼走？陳英鈐表示，高潞‧以用現在沒有放棄，中選會不考慮這個問題。

由於同時當選立委、議員，過去沒有前例，法律也沒有相關規定。中選會內部對後續可能的狀況進行模擬。若高潞‧以用沒有書面放棄、也沒有宣示就職，是否代表喪失議員資格？中選會官員表示，這可能需要內政部、花蓮縣政府和縣議會來認定。

官員說，地制法規定議員不得兼任其他民選公職人員，但並未規定立委不能兼任議員，每個環節其實都存在許多不確定性。1070116

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