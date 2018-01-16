/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小紅莓玄松月健康公宅簡余晏

委內瑞拉反政府英雄 證實遭警圍捕擊斃

>rss

立委選區案無共識 中選會最遲5月底前提

發稿時間：2018/01/16 21:03

最新更新：2018/01/16 21:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉麗榮台北16日電）中央選舉委員會今天再度討論立委名額分配與選區變更案，中選會主委陳英鈐說，沒有形成共識，下次會議繼續討論，只要5月底前提出方案，都算守法。

依公職人員選舉罷免法規定，中選會應重新檢討直轄市、縣市選出的立法委員名額分配及選舉區，並以第9屆立法委員任期屆滿前2年2個月月底（即106年11月30日）戶籍統計人口數為準，計算各直轄市、縣市應選出名額，並按應選名額劃分同額選舉區。

中選會下午召開委員會議，第二次討論立委選區變更案，陳英鈐會後受訪指出，目前還沒有形成共識，今天會議決議，下次繼續討論。

陳英鈐指出，委員有共識，這是很重要的國會保留事項。他說，有人主張第四屆算法，也有人主張第七屆算法，但今天都沒有具體討論要哪一種，因為有委員甚至提到，十年重新劃分選區可能是違憲、計算選區名額的基準時間有疑慮等，因此今天會議一時之間無法討論出具體結論，將整理會中爭點後，下次會議進一步討論。

陳英鈐說，目前這套機制，是在民國95年單一選區時設計的，當時由國民黨團提出，由於當年行政、立法不同政黨，這套制度花了一年多才定案，時程拉很長。

他說，也有委員提出這次先保留，設計出的方式留待下次使用，但沒有深入討論；陳英鈐認為，希望這個問題能制度化，不然這次勉強解決，下次還是會面臨同樣的問題。

陳英鈐說，中選會只要5月底前提出方案，都算守法。中選會在農曆年前還會召開一次委員會議繼續討論。1070116

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP