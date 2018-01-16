立委選區案無共識 中選會最遲5月底前提

（中央社記者劉麗榮台北16日電）中央選舉委員會今天再度討論立委名額分配與選區變更案，中選會主委陳英鈐說，沒有形成共識，下次會議繼續討論，只要5月底前提出方案，都算守法。



依公職人員選舉罷免法規定，中選會應重新檢討直轄市、縣市選出的立法委員名額分配及選舉區，並以第9屆立法委員任期屆滿前2年2個月月底（即106年11月30日）戶籍統計人口數為準，計算各直轄市、縣市應選出名額，並按應選名額劃分同額選舉區。



中選會下午召開委員會議，第二次討論立委選區變更案，陳英鈐會後受訪指出，目前還沒有形成共識，今天會議決議，下次繼續討論。



陳英鈐指出，委員有共識，這是很重要的國會保留事項。他說，有人主張第四屆算法，也有人主張第七屆算法，但今天都沒有具體討論要哪一種，因為有委員甚至提到，十年重新劃分選區可能是違憲、計算選區名額的基準時間有疑慮等，因此今天會議一時之間無法討論出具體結論，將整理會中爭點後，下次會議進一步討論。



陳英鈐說，目前這套機制，是在民國95年單一選區時設計的，當時由國民黨團提出，由於當年行政、立法不同政黨，這套制度花了一年多才定案，時程拉很長。



他說，也有委員提出這次先保留，設計出的方式留待下次使用，但沒有深入討論；陳英鈐認為，希望這個問題能制度化，不然這次勉強解決，下次還是會面臨同樣的問題。



陳英鈐說，中選會只要5月底前提出方案，都算守法。中選會在農曆年前還會召開一次委員會議繼續討論。1070116