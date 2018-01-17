/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小紅莓玄松月健康公宅簡余晏

委內瑞拉反政府英雄 證實遭警圍捕擊斃

>rss

落實水利會改制 資產管理水權分配是關鍵

發稿時間：2018/01/17 00:45

最新更新：2018/01/17 00:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
立法院今天三讀修正通過農田水利會組織通則，將農田水利會改制為公務機關，會長及各級專任職員準用公務人員行政中立法，會長及會務委員改由政府指派。中央社製表　107年1月17日立法院今天三讀修正通過農田水利會組織通則，將農田水利會改制為公務機關，會長及各級專任職員準用公務人員行政中立法，會長及會務委員改由政府指派。中央社製表　107年1月17日

（中央社記者楊淑閔台北17日電）「農田水利會組織通則」修正條文三讀，水利會將改制為公務機關，學界認為涉及水利會資產處理、擴大灌區、農業水權等內涵，後續配套能否落實改革目標，是真正的關鍵和考驗。

立法院今天凌晨三讀修正通過農田水利會組織通則，農田水利會改制為公務機關，將停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派，會務人員準用公務人員行政中立法。

在修法之後，會長直選將走入歷史，農田水利組織未來隸屬農業部的農村及農田水利署下設的6個分署，水資源一元化管理。

前農委會主委、國立中興大學園藝學系講座教授李金龍表示，就他了解，外界關注三大面向，一、確保水利會員工的工作權益。二、水利會資產應有效運用於水利服務，不要讓外界質疑占為國有。三、農民權益要確保，善用現有資產及預算，擴大灌區。

他認為，農田水利會改制是利大於弊，但是社會對於改革會心生排斥、有陣痛期，農委會應開誠布公的面對外界不同的聲音，在後續推動改制的配套方案中納入處理。

前明道大學校長、南華大學自然生物科技學系講座教授陳世雄認為，過去的水利會沒有執法的公權力，難以保障水質不受污染；一直以來也沒有足夠份量的機關位階去對抗水資源分配，農民永遠是吃虧的，因此他樂見推動改制的條文三讀修正通過，可以改善這些問題。

陳世雄進一步說，外界質疑水利會改制是水利會資產充公，這個觀點跟水資源改制為公部門管理是兩回事，因為未來會設立基金運用在水利服務上，不會用在其他地方。

他表示，修法三讀通過、推動改制是好事；不過，後續配套如何訂定，要能在剩下的2年多時間內達成目標，是改革成真的關鍵，仰賴立委、全民持續監督。

根據農委會統計，尚有37萬公頃農地未納入全國17個農田水利服務的灌區。農委會規劃將這37萬公頃納入後，灌區擴大為68萬公頃，以利糧食生產安全。

台大動物科學技術學系教授、前台大農學院院長、前農委會主委陳保基表示，改制不是那麼容易，例如坡地邊的農地要如何擴大灌溉，所有新增納入灌區的農地實況必須完成調查，還有各種實際操作，相關工作龐大；至於民間資產的處理等爭議，難度高，要小心發生類似一例一休回頭再修勞基法的可能。

曾任水利會會務委員的台大昆蟲學系暨研究所名譽教授、前台大農學院院長楊平世擔心，農田水利組織公務化後，在政府組織內，恐怕農業用水更容易被調用到工業使用了。

楊平世說，水利會改制不僅硬體建設的預算、技術未備妥，費時100到300年孕育出由下而上的水利文化軟實力，恐怕就此被消滅，包含祭拜曹公碑、瑠公等賢人，以及崇敬與信仰恩澤於農民的倫理，都將不再傳承。。1070117

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP