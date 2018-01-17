改善低薪問題 賴揆：努力投資最有效

行政院長賴清德（中）17日表示，努力投資是改善台灣低薪最有效的方式，不僅工作機會增加，薪資也會隨之提高，並強調低薪問題難僅以單一方法解決，將針對各種問題提出多元解決方案。中央社記者孫仲達攝 107年1月17日

（中央社記者張茗喧台北17日電）行政院長賴清德今天表示，努力投資是改善台灣低薪最有效的方式，不僅工作機會增加，薪資也會隨之提高，並強調低薪問題難僅以單一方法解決，將針對各種問題提出多元解決方案。



賴清德上午出席健保署記者會，會前受訪時被問台灣低薪該如何解決時指出，蔡總統、行政院都致力改善台灣低薪問題，但面對自由經濟市場，要改善低薪最有效的方式就是努力投資，一旦投資增加市場動能增加，不僅工作機會增加，薪資也會隨之提高。



賴清德說，行政院也陸續討論基本工資提高的問題，除了要提供勞工保障，也會成為資方在經營時的一大助力，強調要調高基本工資的方向不會改變。



行政院副院長施俊吉昨天談到低薪問題時曾坦言，低薪問題很難解決，目前正思考要採「雞尾酒療法」還是「標靶治療」。



對此，賴清德表示，每次只要談到台灣低薪問題就會發現，不只不同行業的起薪不同，即便是同行也有工資高低分布差異大的狀況，很難僅以單一方法就解決所有問題，而是要針對各種問題提出多元解決方案，才能達到具體目標。1070117