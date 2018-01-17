冬山鄉長謝燦輝登記民進黨宜蘭縣長初選

影片來源：中央社

（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）民進黨籍宜蘭縣冬山鄉長謝燦輝今天前往中央黨部登記宜蘭縣長初選。他表示，這次參選訴求「清廉勤政、找回民心」，將以過去的鄉長經驗，在全縣實踐。



「冬山經驗，宜蘭實踐」。謝燦輝上午在支持者陪同下從冬山鄉公所出發，前往民進黨中央黨部登記宜蘭縣長初選。



謝燦輝受訪時說，他擔任冬山鄉長7年多來，已爭取到約新台幣80億元的建設經費，建構地方基礎建設，讓冬山鄉完全蛻變。近來民進黨在宜蘭的選情低迷，所以用「清廉勤政、找回民心」為參選訴求，並提出活化在地經濟、友善觀光環境、樂活高齡城市、加值科技農業、完備交通系統與紮根創客教育，共6大施政理念。



他認為，施政每一件事都要站在民眾立場來想，目前宜蘭最重要的就是要落實基礎建設，讓各鄉鎮都能在完善基礎下，均衡發展。針對近來興起的農舍議題，未來也應從管理面著手，杜絕二次違規施工。



民進黨2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名初選工作，在1月15日到19日受理參選人領表與登記作業。至目前為止，宜蘭縣長登記初選的人尚有立法委員陳歐珀。1070117





民進黨籍宜蘭縣冬山鄉長謝燦輝（前中）17日上午前往中央黨部，登記宜蘭縣長初選。中央社記者王飛華攝 107年1月17日

登記宜蘭縣長初選 謝燦輝：有把握贏



（中央社記者范正祥台北17日電）宜蘭縣冬山鄉長謝燦輝今天上午到民主進步黨中央黨部完成宜蘭縣長提名初選登記，他說，會走完初選，也有把握打贏選戰。



謝燦輝在中央黨部回應媒體詢問時說，他參選決心始終如一，一年多前就為參選縣長行走基層，受到鄉親鼓舞，一些村長和代表會主席及資深議員今天也陪他辦理登記。



談及建設宜蘭願景，謝燦輝強調，自己當過兩任鄉長等職，對地方建設非常熟悉。



被問到會不會擔心民進黨宜蘭縣長提名，黨內初選最後改為徵召？他說，自己是遵照黨規定的提名機制參與初選，也會走完初選機制，一切按照黨的機制來走。



謝燦輝強調，關於宜蘭縣長提名，黨沒有講會用徵召，每個人都要遵守遊戲規則。



至目前為止，民進黨2018宜蘭縣長提名初選已經完成登記的參選人，除了謝燦輝，還有立委陳歐珀。初選領表和登記日期自15日至19日止。1070117