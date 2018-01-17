金湖國中學生 期待尼魯達學生回訪

金門縣金湖國中校長謝志偉（前右）和湖中美籍英語教師史安竹（Andrew Stewart）（後）去年帶領學生到法國，與尼魯達中學筆友交流，現在大家都很期待對方回訪。中央社記者黃慧敏攝 107年1月17日

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門縣金湖國中學生十分期待法國尼魯達中學的筆友4月來訪，湖中已安排法國學生尋找風獅爺，同時要帶他們近距離接近活化石－鱟，還要帶不曾搭過船的小外賓到烈嶼走走。



談到去年11月的法國之行，湖中8年級李明書說，體驗完全不一樣的生活，實在很有趣；吳雨桐的接待家庭是印度人，她嚐到印度炒飯，覺得相當特別。呂湘婷的接待家庭帶她騎馬，可惜她不敢嘗試。



陳俐妤和陳姵竹同住，兩人對寄宿家庭牆上掛著的大型木湯匙記憶深刻，直說太酷了。洪芊雅帶了一套青花瓷餐具到法國，寄宿家庭用她送的餐具吃飯，讓她覺得很開心。



這次參訪的地區位在巴黎郊區，當地以移民居多，寄宿家庭的父母和學生母語都不是英文，好在湖中學生和他們用線上翻譯解決，溝通完全沒有問題。



校長謝志偉去年陪同學生走訪法國，他說，湖中學生在法國表演課學到的即興演出，是一場震撼教學；湖中學生用英語簡報金門活化石－鱟，則是吸引不少法國學生的興趣，對雙方都帶來了不小的文化衝擊。謝志偉對學生在生活差異上展現的包容，認為很不簡單。



尼魯達中學（College Pablo Neruda）學生預定4月中旬抵達金門，謝志偉說，到時這批小外賓將與寄宿家庭的湖中學生一起上英語、數學和藝文課，校方並安排這批遠道而來的小朋友到山后民俗文化村，尋找風獅爺，走訪沙美老街；還要帶他們到水產試驗所近距離接觸鱟，更期盼他們有機會可以遇見金門的保育小寶貝－歐亞水獺，認識金門生態。



另外，由於尼魯達學生多數沒有乘船的經驗，校方將安排他們搭船到烈嶼，觀察小金門特色景觀貓公石，感受金門的多樣人文和自然風貌。



說起湖中與法國學生的這段情誼，湖中美籍英語教師史安竹（Andrew Stewart）說，他是透過金湖國小英語老師吳芸曇牽線，認識在尼魯達中學教英語的法籍老師瑞碧彥（Yann Reby），雙方鼓勵各自學生以英語相互通信，並約定日後互訪交流。



史安竹利用每週一堂的英語會話課，教學生寫英文信，寄給法國尼魯達中學的學生。他笑說，剛開始學生同學寫信時會有些小抱怨，但收到回信就會很開心；而在得知有機會到法國時，展現了高昂的學習興致。



湖中與尼魯達中學從103學年展開互訪。湖中當年3月訪法，4月尼魯達中學訪問金門；去年11月，湖中學生二度訪法，尼魯達學生則是預定4月回訪。



回想兩度帶學生到法國，史安竹說，第一天總是最困難的時候，但一星期後，不管金門、法國學生，大家都是依依不捨。令他訝異的是，金門的學生英語能力比尼魯達學生還要好，「我都嚇一跳」。



史安竹說，法國學生首度回訪金門時，湖中學生用英語直接與他們交談，「完全不需老師用翻譯」，更是讓他對湖中學生英語程度刮目相看。



對於尼魯達學生再次造訪金門，史安竹說，湖中英語老師已在腦力激盪，務必要讓法國孩子對金門留下深刻印象；謝志偉也說，學校會出動行政和教師團隊全力支援，鎮公所和縣府也會熱誠歡迎，一定要讓遠道而來的孩子感受到金門人的熱情。1070117



