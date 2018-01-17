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台商賣油給北韓遭制裁 美感謝台樹立榜樣

發稿時間：2018/01/17 16:45

最新更新：2018/01/17 16:45

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（中央社記者侯姿瑩台北17日電）美國在台協會今天表示，已注意到台灣對涉嫌違反制裁北韓行動的台灣商人陳世憲與其他幾個相關企業祭出金融制裁，美國對此表達感謝，也稱讚台灣為國際社會樹立珍貴的榜樣。

資恐防制審議會日前將涉嫌協助販賣石油給北韓的陳世憲與Billions Bunker、Bunker’s Taiwan集團列入制裁名單，嚴禁任何商業、金融活動，全面斬斷金流。

對此，美國在台協會（AIT）發言人游詩雅（Sonia Urbom）今天回覆記者詢問相關議題時表示，已注意到台灣對陳世憲與其他幾個相關企業違反北韓制裁行動而採取的金融制裁，並禁止涉嫌違反北韓制裁的4艘船隻進入台灣的港口。

她說，美國感謝台灣有力且即時的行動，也感謝台灣持續採取行動對北韓施加外交與經濟壓力，作為國際施壓北韓進行非核化談判的一部分。「台灣為國際社會樹立珍貴的（valuable）榜樣」。

法務部12日首次依資恐防制法規定邀國家安全局、內政部、外交部、國防部、經濟部、中央銀行、金融監督管理委員會等部會委員召開資恐防制審議會，會中基於國際合作及聯合國決議認有必要，通過指定陳世憲、Bunker's Taiwan Group Corporation（註冊地：英屬維京群島）、Billions Bunker Group Corporation（註冊地：馬紹爾群島共和國），共計1個人、2境外法人為制裁名單，制裁及於陳世憲為實質受益人的Oceanic Enterprise Co. Ltd.、UMC Corporation Peru S.A.C的2個境外法人。

陳世憲涉嫌安排「比利恩18號」、以Billions Bunker集團租用的香港籍油輪「方向永嘉」號，參與販賣石油給北韓的行動，日前遭台灣高雄地方法院檢察署傳訊後，以新台幣150萬元交保。

法務部日前表示，聯合國安全理事會針對北韓威脅國際安全的行為，於2017年陸續發佈第2371號、第2375號及第2397號決議強化制裁強度與措施，並於2017年12月28日指列制裁「比利恩18號」船隻。1070117

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